Проект обработки еды плазмой представят ученые Челябинска на «Иннопроме‑2022»

Представители ЮУрГУ также презентуют технологию очистки воды без химикатов и умное офисное кресло

Ученые Южно-Уральского государственного университета представят проекты очистки воды без химикатов, обработки продуктов питания плазмой и умное офисное кресло для профилактики искривления позвоночника на «Иннопроме-2022». Международная промышленная выставка пройдет с 4 по 7 июля в Екатеринбурге. Об этом сегодня, 27 июня, сообщили в пресс-службе вуза.

«Научные сотрудники Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ представят на выставке проект по созданию технологии обеззараживания пищевого сырья и продуктов переработки, которая предусматривает воздействие на обрабатываемые поверхности потока холодной плазмы. Она обеспечивает высокую эффективность инактивации микроорганизмов при низких температурах (до –50°C), характеризуется высокой диффузионной способностью, не разрушает матрицу продукта и является экологически чистым способом обеззараживания», — рассказали в ЮУрГУ.

По словам профессора Ирины Потороко, применение технологии позволит предприятиям сельскохозяйственной отрасли выйти на новый уровень производства, ориентированный на выпуск безопасных пищевых продуктов, и позволит хранить пищевое сырье дольше.





«Также на выставке ученые вуза представят проект безреагентной очистки воды от опасных для окружающей среды синтетических загрязнителей. В ЮУрГУ получен фотокатализатор в пять раз эффективнее существующих аналогов. Его можно применять и для проточного режима очистки воды», — уточнили в вузе.

Среди исследований в области здоровьесберегающих технологий на «Иннопроме» представят умное офисное кресло для профилактики возникновения и результативного лечения болей в спине.





«Была разработана концепция «активного сидения», в которой этот процесс является подвижным, что позволяет не только постоянно следить за своей осанкой, но и тренировать постуральные мышцы, выполнять упражнения сидя. Созданная нами линейка ортопедических стульев с анатомическим сиденьем сложной геометрической формы по оси Z и функцией «активного сидения», предназначена для людей, ведущих сидячий образ жизни»,

— отметил директор НОЦ спортивной науки ЮУрГУ, кандидат биологических наук Виталий Епишев.

Ученые установили, что во всех «удобных позах» в офисном кресле присутствует ротация таза назад, которая является определяющим фактором увеличения нагрузки на поясничный отдел позвоночника и, как следствие, изменения положения грудного и шейного отделов позвоночника.

Напомним, в 2021 году ЮУрГУ победил в конкурсе по программе «Приоритет 2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ).