Проект нового парка у дворца спорта «Юность» в Челябинске представят в конце сентября

Челябинцы захотели, чтобы в новом сквере были скейт-парк, фонтан и площадка для танцев

Челябинское управление архитектуры завершило прием идей и предложений по благоустройству бывшей территории автовокзала у дворца спорта «Юность». Это кусок прилегающей земли, на котором была автобусная парковка, остановка, стояли киоски и шлагбаумы. На карте участок ограничен улицами Красной, Труда и Свердловским проспектом.





«Теперь администрации Челябинска и Центрального района вместе с архитекторами благоустроят это место. Мы хотим узнать, как вы используете это пространство и что хотите там видеть. Пожалуйста, заполните анкету», — обратились представители управления архитектуры к жителям.

Форма опроса оказалась весьма категоричной. Горожанам предложили по пятибалльной системе оценить безопасность, навигацию, привлекательность места, чистоту, освещенность, озелененность и удобство мест для сидения. То есть все то, чего там нет. Разве что транспортная доступность и центровое расположение у территории на пятерку. В конце опроса был и пункт «Пожелания архитекторам, которые будут проектировать благоустройство возле „Юности“». В этой графе горожане могли написать свои наблюдения, жалобы, предполагаемые сценарии использования территории, исторические факты об этом месте, в конце концов.





Опрос завершился 11 августа, несколько дней сотрудники управления обрабатывали анкеты. В опросе приняли участие 1700 челябинцев. Практически все они отметили, что территория вокруг «Юности» привлекательна с точки зрения потенциала, но совершенно неухоженная и закатана в асфальт, не хватает зелени.

Горожане предлагают устроить вместо парковки скейт-парк, спортивную зону (тренажеры, площадки для танцев и йоги), фонтан с зонами отдыха и качели. Половина опрошенных категорически против заборов, за безбарьерную среду, густые деревья, кустарники и клумбы. Все мнения будут переданы архитекторам, которые уже работают над проектом.





Это не первый опрос, который проводили среди горожан по поводу «Юности». Еще в мае в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» жителям Челябинска предложили три варианта благоустройства территории бывшего автовокзала. Отличались варианты незначительно: люди могли выбрать покрытие (асфальтобетон или плитка) и виды растений (хвойные или лиственные кустарники и деревья). Максимум голосов (2589) собрал вариант, где дорожки предлагалось закатать в асфальт, а в зеленых зонах высадить ивы, липы, яблони, боярышник, кизильник и барбарис.

Как именно будет выглядеть новый сквер, будет известно уже в конце сентября. Именно тогда в управлении архитектуры появится итоговая концепция благоустройства.