Успешные наставники появятся у детей‑сирот по всей Челябинской области

Уникальный проект выходит на уровень региона

Благотворительные фонды Челябинской области в 2022 году намерены вывести проект наставничества для детей-сирот на региональный уровень. Все больше южноуральских подростков, оставшихся без попечения родителей, желают подключиться к программе и обрести надежного помощника для социализации в обществе. Как сообщила сегодня, 7 апреля, уполномоченный по правам ребенка в области Евгения Майорова, технология доказала свою эффективность.



«Наставничество — один из эффективных инструментов помощи подросткам, у которых мало шансов быть устроенными в семью. У детей появляются социально значимые взрослые, которые обучены, прошли специальную подготовку и помогают ребятам справляться с трудностями. В регионе несколько некоммерческих организаций успешно реализуют этот проект. Все больше детей пишут мне, что тоже хотят иметь наставника. Поэтому мы продолжаем сотрудничество, чтобы активно развивать технологию в Челябинской области», — рассказала детский омбудсмен региона Евгения Майорова.

В Челябинской области реализацией проекта наставничества для детей-сирот занимаются благотворительный фонд «Надежные люди» и Фонд 2020. За год работы они создали 26 пар из подростков и взрослых, еще 5 наставников находят в резерве. В проекте участвуют восемь детских центров помощи Южного Урала.

Директор Фонда 2020 Вероника Ливончик говорит, что для работы с детьми отбирают влюбленных в жизнь ресурсных взрослых.

«Одна из задач проекта — помочь ребятам освоить коммуникацию, помочь преодолеть трудности, которые возникают у оставшихся без родителей детей, в выстраивании близких доверительных отношений. Цель наставника — показать, что такое взаимодействие тоже возможно», — рассказала психолог и куратор проекта наставничества «Фонда 2020» Марина Москаленко.

Встречи подростков с наставником происходят раз в неделю. Нелли Хакимова, к примеру, с ноября дружит с 17-летней девочкой. Они вместе готовят обед, ходят в магазин и на работу к женщине.



«Показываю, как я зарабатываю на жизнь. Какие есть возможности. Отвечаю на возникающие вопросы. Сегодня мы пойдем в студию дизайна, потому что девочка очень любит рисовать, и ей эта тема очень интересна», — рассказала Нелли Хакимова.

Учредитель, директор детского благотворительного фонда «Надежные люди» Никита Рогозин говорит, что проект наставничества важно продолжать и после выпуска из детских домов. Зачастую именно тогда они остаются один на один со своими проблемами и чаще всего предпочитают не обращаться за помощью в государственные учреждения.

«Стать наставником могут все желающие старше 24 лет, не имевшие судимости и не состоящие на учете у нарколога. После обучения мы обязательно проводим для них трехчасовое собеседование. Выясняем в том числе мотивацию кандидатов в наставники для работы с детьми», — рассказала психолог детского благотворительного фонда «Надежные люди» Светлана Самойлова.

Эксперты говорят, что профессия наставника не имеет значения. Среди тех, кто уже прошел отбор, есть фитнес-тренеры, психологи, мастера ногтевого сервиса, сотрудники банков, бариста и менеджеры.

В Челябинской области открыты несколько типов сиротских учреждений. Три дома-интерната для умственно отсталых детей, в которых воспитывается около 350 человек. 90% из них — биологические или социальные сироты, остальные находятся в учреждении с согласия законных представителей.

В регионе также работают семь домов ребенка для малышей и 49 центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, где живут 1500 детей.

Добавим, что 11 апреля Челябинская область присоединится к Всероссийской акции «День заботы». Организаторы планируют собрать в общей сложности 20 миллионов рублей на реализацию проекта наставничества в 20 регионах России. Участники акции с помощью специального калькулятора смогут просчитать стоимость одного часа своей работы и «обменять» эту сумму на заботу, сделав пожертвование.