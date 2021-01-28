Ликвидацию челябинского горздрава одобрили в Заксобрании области

Документ приняли в первом и в третьем чтениях

В четверг, 28 января, депутаты Законодательного собрания одобрили в первом и в третьем чтениях законопроект, согласно которому горздравы Челябинска и Карталинского района передаются в государственную собственность Челябинской области.

На опасения депутата Александра Лазарева, не пострадает ли при передаче персонал медицинских организаций, министр здравоохранения Юрий Семенов заверил, что весь персонал будет сохранен.

«Главное, чтобы уровень оказания медицинской помощи для населения при этом не только не упал, но даже вырос», — подчеркнул спикер ЗСО Владимир Мякуш.

Челябинские и карталинские медучреждения должны перейти под непосредственный контроль министерства здравоохранения к середине лета 2021 года.

Ранее в собственность Челябинской области уже перешло 96 муниципальных учреждений здравоохранения. Процедура полностью завершена в 37 муниципальных образованиях.

