Проект издания «ЧелГид» признан лучшим на всероссийском конкурсе «Вызов — XXI век»

Челябинские журналисты рассказали, как молодой семье организовать досуг в городе

Редакция сетевого издания «ЧелГид» победила во Всероссийском конкурсе молодых журналистов «Вызов — XXI век» с материалами цикла «Культурные приключения молодой семьи» проекта «Теркины в ЧИЛЛябинске».

Работы челябинских журналистов выдержали конкуренцию среди 500 работ из 55 городов России. В номинации «Вызов — Год семьи» они заняли первое место.

Проект «Теркины в ЧИЛЛябинске» — это сериал о культурных похождениях молодой семьи. Он показывает разнообразие городского досуга и сам Челябинск с привлекательной стороны.

«Начнем с того, что проект „Теркины в Челябинске“ был сразу рожден победителем. Мы еще даже не начали его реализовывать, а уже получили поддержку от Института развития интернета, выиграли в конкурсе на создание социально значимого контента. Мы понимаем, что такой контент нужен стране и городу», — говорит главный редактор сетевого издания «ЧелГид» Матвей Кондрашов.

По проекту молодожены Теркины на своем примере показывают, что Челябинск — это не серый промышленный город, каким его принято считать. Он большой, солнечный, гостеприимный. И каждый может найти здесь свое развлечение.

В Год семьи авторы проекта задумали цикл из 18 статей о молодоженах. Часть этих материалов принесла победу на всероссийском конкурсе.