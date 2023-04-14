Проект из Челябинской области стал финалистом премии «Умный город»

На конкурсе оценивали решения по цифровизации населенных пунктов

В Красноярске подвели итоги премии «Умный город». Более 100 проектов из разных регионов оценили за вклад в развитие цифровизации населенных пунктов. Диплом финалиста в номинации «Энергетика» получил проект развития уличного освещения из Аши. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Южный Урал — один из лидеров по числу городов, где проводится цифровая трансформация городского хозяйства и эффективно внедряют цифровые технологии. Радует, что “умнее” становятся не только крупные города области, но и поселения с небольшим числом жителей. Благодаря внедренным практикам жизнь южноуральцев становится комфортнее, а главное — безопаснее», — отметил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

Всего на конкурс от Челябинской области заявляли несколько проектов. В том числе решения по прогнозированию транспортных потоков в Челябинске, мобильное приложение «Наш Кыштым» и универсальная система связи «СОКОЛ» для контроля за состоянием подземных коммуникаций и кабельных сетей.