Проект «Город в красках» меняет облик Челябинска

Новые работы юных художников появились на улице Свободы и возле Исторического музея

Челябинск продолжает преображаться благодаря проекту «Город в красках». На этой неделе городские ландшафты пополнились новыми арт-объектами, которые превратили утилитарные уличные элементы в яркие точки притяжения, сообщает пресс-служба администрации города.

Свежие работы художников можно увидеть на улице Свободы, возле дома 185а, а также рядом с Государственным историческим музеем Южного Урала.





Между тем проект столкнулся с испытанием: один из ранее расписанных шкафов возле Дворца культуры железнодорожников был испорчен расклейщиками афиш. Это не остановило команду энтузиастов. Юные художники оперативно провели реставрацию, вернув объекту его первоначальный художественный замысел.

«Это история про то, как настоящее искусство, даже на уличном шкафу, отстаивает свое право на жизнь», — отмечают кураторы проекта.

Инициатива реализуется при поддержке главы города Алексея Лошкина, а творческой силой выступают педагоги и воспитанники школы искусств имени Н. А. Аристова. Их силами обычные городские объекты продолжают превращаться в галерею под открытым небом.