Проект «Герои Южного Урала» позволит ветеранам СВО дополнить профкомпетенциями боевой опыт

О задачах проекта рассказывает участник спецоперации Сергей Бормотов, который воевал под позывным «Танцор»

Кадровый проект «Герои Южного Урала», который реализуется в Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера, поможет ветеранам специальной военной операции дополнить профессиональными компетенциями свой боевой и жизненный опыт, говорит Сергей Бормотов, участник спецоперации, который воевал под позывным «Танцор», а сейчас возглавляет общественную организацию «Ветераны специальной военной операции Челябинской области».

«В 2023 году президент нашей страны открыл программу „Время героев“, которая формировала кадровый потенциал для будущих государственных служащих. Было много желающих, но по итогам отбора в нее попало всего 80 человек. И поэтому, я считаю, губернатор нашей области принял правильное решение, дав шанс ребятам, которые ушли воевать в специальной военной операции, и открыл в Челябинской области аналогичную программу, которая называется „Герои Южного Урала“», — говорит Сергей Бормотов.

Напомним, проект рассчитан на участников и ветеранов специальной военной операции, то есть на людей, которые в боевых условиях доказали умение действовать четко и слаженно, выполнять поставленные задачи, быстро принимать ответственные решения.

Принцип программы соответствует принципу работы федеральной программы: так же подаются заявки, так же ребята проходят тестирование, потом будет отбор, и с отобранными ребятами будут работать кураторы, у каждого определенная индивидуальная программа, согласно которой ребята получат должности как в бизнесе, так и в госуправлении и в муниципальном управлении.

«Это действительно большой шанс для людей, у которых есть желание работать, желание учиться, желание служить — только не на передовой, а на гражданке. Тут тоже идут своеобразные „бои“, и те, кто готов в этих боях участвовать, пройдут эту программу, а в будущем получат достойное место в этой жизни», — добавляет ветеран СВО.