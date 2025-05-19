Проект «Герои Южного Урала» помогает бойцам выбрать профессию

Учебная программа стартует с 1 июля



Обучение по программе «Герои Южного Урала», направленной на содействие участникам СВО в профессиональной самореализации, стартует 1 июля. Проект призван помочь бойцам определиться с будущей профессией, найти свое место в государственных структурах или на предприятиях, а также оценить свой управленческий потенциал.

Из 545 кандидатов, прошедших отбор, для дальнейших испытаний отобрали 150 человек. 60 наиболее перспективных участников пройдут обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) по специально разработанной программе, состоящей из нескольких модулей, в том числе выездных. Это позволит участникам не только получить новые знания и навыки, но и укрепить командный дух.

Участники получат возможность попробовать себя в различных сферах деятельности — от политики и экономики до управления, на практике оценив свои руководящие качества. Индивидуальный подход гарантирован каждому участнику благодаря работе с персональным наставником, который поможет направить навыки и умения бойца в нужное русло.

Еще 30 бойцов, находящихся сейчас в зоне СВО, зачислены в резерв программы. Они получат возможность участвовать в кадровом проекте в следующем году.

Программа «Герои Южного Урала» — это важный шаг в поддержке участников СВО и их успешной интеграции в мирную жизнь после возвращения домой. Проект демонстрирует заботу о ветеранах боевых действий и способствует их дальнейшему развитию и профессиональному росту.