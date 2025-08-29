Проект «Герои Южного Урала» даст мощный образовательный фундамент бойцам СВО

А это, по словам экспертов, основа сильного управленца

Давать качественные серьезные знания, а самых достойных продвигать к управлению страной — это главный посыл масштабного кадрового проекта «Герои Южного Урала», который был запущен в 2025 году в Челябинской области по инициативе главы региона Алексея Текслера.

Напомним, в программу при помощи нескольких тестирований и собеседований из более чем тысячи желающих были отобраны 60 человек, которые сейчас постигают секреты госуправления, учатся быть настоящими руководителями, чтобы принести пользу родине не только на поле боя, но и на гражданке.

Открывая первый учебный модуль, губернатор отмечал, что смелость, стрессоустойчивость, решимость, стратегическое мышление и командная работа — это те навыки, которые бойцы принесли с собой из зоны СВО, но одних умений, полученных на спецоперации, мало, необходим грамотный подход в применении этих компетенций на практике — в мирной жизни. И кстати, обещал, что программа не будет для героев «легкой прогулкой».

«Коллеги из РАНХиГС постарались сделать курс максимально плотным, насыщенным, чтобы в течение года вы действительно получили очень важные знания и навыки», — подчеркнул тогда Алексей Текслер.

Директор учебного центра «Стимул» (Катав-Ивановск) Вера Комарова называет программу «Герои Южного Урала» «правильной, своевременной и необходимой»:

«Считаю, что интеллектуально способным молодым людям нужно помогать не формально, надо дать им качественные серьезные знания и самых достойных продвигать к управлению страной».

Также, по ее словам, образовательная поддержка необходима и тем воинам, которые прошли через свой набор жизненных ошибок и не имеют ни общего, ни профессионального образования».

«В наш учебный центр обращаются и сами солдаты, и их родственники за получением ряда профессий. Центр и дальше будет помогать солдатам в их развитии и жизненном обустройстве», — подчеркнула Вера Комарова.