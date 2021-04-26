Проект генерального плана Челябинска внесут в Гордуму до конца апреля

Принятие документа затянулось почти на год

В апреле в Челябинскую городскую думу планируют внести проект генерального плана. Об этом на аппаратном совещании в администрации города 26 апреля сообщил председатель Гордумы Андрей Шмидт.

«Ждем внесения генерального плана, по графику у нас эта работа на апрель месяц. От Павла Дмитриевича [Крутолапова] на этой неделе ждем соответствующего движения», — отметил Андрей Шмидт.

Генплан разбивает город на разные сектора: жилая застройка, рекреационная зона, промзоны, общественно-деловые центры. После принятия генплана начнется разработка Правил землепользования и застройки.

«В новом генеральном плане наконец появятся границы исторического центра. Это очень важно, потому что впоследствии в Правилах землепользования будут действовать другие, более жесткие требования, которых сегодня нет. А это положительно скажется на сохранении исторических объектов. Надеюсь, он будет принят в III–IV квартале этого года», — рассказал ранее в интервью ИА «Первое областное» главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

Сегодня работы в городе проводятся на основе генерального плана Челябинска 2003 года. Новый документ должны были принять в 2020 году, но к нему было много претензий, в том числе со стороны горожан.