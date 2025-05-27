Проект «Формирование комфортной городской среды» на Южном Урале должен быть завершен до 1 сентября

Алексей Текслер поручил главам территорий взять вопрос на личный контроль

Территории Челябинской области должны увеличить темпы благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и завершить все работы до 1 сентября текущего года, такое поручение дал губернатор Алексей Текслер в ходе областного совещания с главами муниципалитетов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Он напомнил, что на 148 объектов в 43 муниципалитетах было направлено 960 миллионов рублей, три объекта уже благоустроены, 127 — в активной стадии работ, однако в ряде территорий работы еще даже не начались:

«Перечислю тех, где работы не начались: это Златоуст, Миасс, Снежинск, Южноуральск, Ашинский, Еманжелинский, Еткульский, Катав-Ивановский, Нагайбакский и Троицкий муниципальные округа».

Губернатор потребовал ускорить процесс, с тем чтобы жители «успели в полной мере насладиться» результатами:

«Коллеги, еще раз напоминаю о своем поручении. Собственно, мы с вами здесь договаривались несколько месяцев назад, что будем эти объекты благоустройства не к первому снегу сдавать, а к 1 сентября. Сентябрь у нас еще полноценный месяц, когда люди гуляют по улицам. Поэтому требую ускорить эти процессы, и там, где эти работы еще де-факто не начались, коллеги, времени очень мало, возьмите на личный контроль эти работы».

Между тем до 12 июня продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». На текущий момент в нем приняли участие 444 тысячи южноуральцев. Лидерами по вовлеченности стали Чебаркульский, Кыштымский и Красноармейский округа, в Челябинске активность пока ниже ожидаемой.