Проект «Дикий Урал» на телеканале ОТВ закрывает первый сезон

Редактор Алена Чаплыгина рассказала, как проходили съемки и почему 29 января на экраны выйдет последний выпуск

Осенью на телеканале ОТВ состоялась премьера нового проекта «Дикий Урал», рассказывающего о таком виде туризма как offroad (с англ. — «бездорожье»). Путешественники отправлялись в красивые, интересные и даже исторические места Южного Урала на больших внедорожниках и прокладывали себе путь по глухим лесам. На пути их ждали болота, грязь, камни и другие природные препятствия.

29 января «Дикий Урал» завершает свой первый телевизионный сезон, и мы решили узнать у редактора проекта Алены Чаплыгиной, действительно ли Урал — дикий?

— Алена, что интересного в таком виде туризма?

— Если ответить кратко, то это возможность за короткий срок преодолеть в несколько раз большее расстояние, чем это сделает пеший турист. Это возможность взять с собой не только термос и бутерброды, но и запас воды, теплой одежды, бензопилу и прочие предметы, которые могут понадобится в случае непредвиденной ситуации. Ну и, конечно же, большой внедорожник может проехать такие препятствия, увидев которые, пеший турист дальше просто не пойдет. А там, за горизонтом, как раз все самое интересное...

— Что пришлось увидеть необычного во время съемок проекта?

— Так как маршруты наши были проложены по дорогам, где обычно люди не ходят и, может быть, даже никогда и не ходили, то необычным было все. Вековые деревья причудливых форм, заросшие невероятным мхом. Не тронутые человеком берега рек — в том самом первозданном виде. Горные массивы, многие из которых на туристических картах даже не отмечены. Дикие животные, которые вдалеке спокойно бежали. Они даже не понимали, кто это заехал на их территорию и надо ли нас бояться (мы видели лису, семью кабанов, косуль).

— В каждой серии проекта была финальная точка — какое-то известное туристическое место, до которого вы добирались через леса и горы. Мы увидели гору Лысую на оз. Тургояк, Ицыл Юрму, хребет Нурали, шиханы, водопад Атыш. Это все, что хотелось бы показать? Почему проект завершился?

— Конечно же, это не все, и это даже не начало знакомства с интересными местами нашего края. Проект снимался в течение лета до наступления холодов и появления первого снега. Дальше уже было ездить и снимать, скажем так, опасно для здоровья. Потому что в любой поездке может случиться непредвиденное. Автомобиль может сломаться в глухом лесу, где нет сотовой связи, а ближайший населенный пункт, например, за десятки километров по бездорожью и наступает ночь. А в глухом лесу ночи непередаваемо темные. Не видно ничего даже на 10 см от руки. Бывало, что ребята уезжали по легкому маршруту на один день, а возвращались только через трое суток из-за какого-то ЧП. И ладно, если это лето, можно заночевать в палатке или даже в машине... А зимой? Поэтому принято было решение снимать столько серий, сколько успеем до холодов. В итоге мы сняли 8 серий.

— Семь мы уже увидели, восьмая серия будет заключительной. Наверно, в ней будет что-то необычное?

— В этой, последней в этом сезоне, серии мы поедем на известный всем Аракульский шихан. Необычного в ней будет то, что участие в этой поездке приняло более 50 внедорожников! И эта колонна в полкилометра на трассе смотрелась очень внушительно. Но скажу сразу: пробки мы не создавали, все водители двигались с уважением к другим участникам движения, давали возможность и обогнать, и перестроиться. Но помню, когда мы выехали из леса, чтобы пересечь трассу, стоял большегруз и водители меняли колесо. И когда вот такая колонна стала появляться из леса, с каждой машиной у этих водителей глаза становились все шире и шире... У нас даже шутка была: «Начало колонны уже на шихан въезжает, а последние машины только из Челябинска выезжают». Впечатляющее зрелище, которое мы, конечно же, сняли с помощью квадрокоптера сверху.

У проекта появилось очень много поклонников, поэтому можно включить телеканал ОТВ 29 января в 20:45 и вместе с нами еще раз увидеть, какой он — «Дикий Урал».

Автор: Екатерина Аверкина