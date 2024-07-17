Проект челябинского кампуса победил в конкурсе «Пространство будущего»

За него отдали голоса 11 тысяч посетителей сайта достижения.рф

Проект межуниверситетского кампуса мирового уровня, который строят в Челябинске, стал одним из победителей всероссийского конкурса «Пространство будущего», сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

На сайте достижения.рф за проект кампуса отдали голос более 11 тысяч пользователей.

«Студенты, поступающие в ЮУрГУ в этом году, станут первыми жильцами ультрасовременного гостиничного комплекса, а спустя небольшое время по достоинству оценят новые образовательные и научные пространства», — заявил ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

Меду тем ЮУрГУ готов стать оператором целевой эксплуатации гостиничного комплекса межуниверситетского кампуса в Челябинске.

Напомним, проект межуниверситетского кампуса реализуется в рамках нацпроекта «Наука и университеты».