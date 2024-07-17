Проект межуниверситетского кампуса мирового уровня, который строят в Челябинске, стал одним из победителей всероссийского конкурса «Пространство будущего», сообщает пресс-служба ЮУрГУ.
На сайте достижения.рф за проект кампуса отдали голос более 11 тысяч пользователей.
«Студенты, поступающие в ЮУрГУ в этом году, станут первыми жильцами ультрасовременного гостиничного комплекса, а спустя небольшое время по достоинству оценят новые образовательные и научные пространства», — заявил ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.
Меду тем ЮУрГУ готов стать оператором целевой эксплуатации гостиничного комплекса межуниверситетского кампуса в Челябинске.
Напомним, проект межуниверситетского кампуса реализуется в рамках нацпроекта «Наука и университеты».