Фонд Андрея Первозванного огласил список финалистов всероссийского конкурса «Семья и будущее России — 2025». В их числе — издание 1obl.ru с фотовыставкой «Чудесные мгновения», заявку редакция подала в номинации «Социальные проекты СМИ». 25 сентября главный редактор Тогжан Мусабаева получила приглашение на церемонию награждения в Москву.
Ежегодный конкурс «Семья и будущее России» призван развивать и укреплять статус семьи и традиционные российские ценности. В разные годы финалистами конкурса становились журналисты медиахолдинга «Первый областной». В этом году в список финалистов вошла также редактор телеканала ОТВ Яна Тормина.
В этом году редакция 1obl.ru представила заявку в номинации «Социальные проекты». В начале 2025 года издание организовало фотовыставку в десяти больницах Челябинской области «Чудесные мгновения». Снимки новорожденных, мам и врачей украсили стационары и поликлиники отдаленных от Челябинска больниц. Редакция исколесила всю область, дарила фотографии, общалась с врачами и пациентами. Такой офлайн-проект нашел свое отражение в специальном разделе сайта.
Фотовыставка «Чудесные мгновения» будет работать минимум год, она посвящена подвигу врачей и радости материнства и детства.
Церемония награждения победителей пройдет в Москве 23—26 октября. Традиционно ей будут предшествовать мастер-классы и круглые столы, посвященные работе СМИ и журналистике.
Общество Происшествия Культура Экономика Образование Спорт Фоторепортаж В ритме новостей Ко Дню Победы
Время новостей 16+ Итоги 16+ Большой вечер 16+ Наше утро 16+ Есть вопрос 16+ Зеленая передача 12+ ГидForSpeed 16+ О здоровье 12+ Дипломатическая миссия 12+ Свидетели Победы 12+ Анатомия обмана 16+ Время рекордов 12+ Дикий Урал 2.0 12+ Победители: Время — Ч 12+ Происшествия 16+ Страна Росатом 12+ Южный Урал в историях 12+ Телефакт. Миасс 16+ Специальный репортаж 16+ Хлеба и зрелищ 12+ Хорошие песни 12+ ЭкоЛогика 12+ Прими меня таким 12+ О людях 12+ СВОи герои 16+ Хочу к Пухову! 16+ В поисках самоцветов 12+ Уралым 12+ Большая студия 16+ Открытые окна 12+ На пути к Победе 12+ Полиция Южного Урала 16+ Тик-толк 12+ Еще... В гостях у Митрофановны 12+ Весь спорт 12+ Дикий Урал 12+ Идентификация 16+ Красный блокнот 16+ Марафон талантов 12+ Моя деревня 12+ Национальный интерес 12+ Обмани Дарвина 12+ Политические дебаты 16+ Южный Урал. Города 12+ Просто бизнес 12+