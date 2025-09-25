Проект 1obl.ru вошел в финал всероссийского конкурса о семье

Фотовыставку издания представили в больницах Челябинской области

Фонд Андрея Первозванного огласил список финалистов всероссийского конкурса «Семья и будущее России — 2025». В их числе — издание 1obl.ru с фотовыставкой «Чудесные мгновения», заявку редакция подала в номинации «Социальные проекты СМИ». 25 сентября главный редактор Тогжан Мусабаева получила приглашение на церемонию награждения в Москву.



Ежегодный конкурс «Семья и будущее России» призван развивать и укреплять статус семьи и традиционные российские ценности. В разные годы финалистами конкурса становились журналисты медиахолдинга «Первый областной». В этом году в список финалистов вошла также редактор телеканала ОТВ Яна Тормина.



В этом году редакция 1obl.ru представила заявку в номинации «Социальные проекты». В начале 2025 года издание организовало фотовыставку в десяти больницах Челябинской области «Чудесные мгновения». Снимки новорожденных, мам и врачей украсили стационары и поликлиники отдаленных от Челябинска больниц. Редакция исколесила всю область, дарила фотографии, общалась с врачами и пациентами. Такой офлайн-проект нашел свое отражение в специальном разделе сайта.



Фотовыставка «Чудесные мгновения» будет работать минимум год, она посвящена подвигу врачей и радости материнства и детства.



Церемония награждения победителей пройдет в Москве 23—26 октября. Традиционно ей будут предшествовать мастер-классы и круглые столы, посвященные работе СМИ и журналистике.