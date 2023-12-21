Продюсер фильма «Слово пацана» Дмитрий Табарчук проведет классный час в родной челябинской школе

Он поддержал идею Ирины Гехт об обсуждении фильма на «Разговорах о важном»

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сообщила, что продюсер фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте» Дмитрий Табарчук приедет в январе на встречу с челябинскими школьниками. В своем телеграм-канале вице-губернатор пояснила, что Дмитрий проведет классный час в родной школе № 45, а Ирина Гехт встретится с учащимися 12-й школы. Гости обсудят с подростками нравы и события 90-х годов ХХ века.

Напомним, Ирина Гехт 19 декабря предложила обсудить с подростками фильм «Слово пацана» во время классных часов и уроков «Разговоры о важном». По ее словам, поступают обращения из разных территорий, что дети трактуют сериал по-своему. И с ними есть необходимость обсудить время и нравы, которые транслируются в киноленте.

После этого предложения с Ириной Гехт связался продюсер фильма Дмитрий Табарчук. Он предложил встретиться с детьми его родной 45-й школы, создатель фильма готов приехать в Челябинск в январе. В свою очередь Ирина Гехт проведет встречу в 12-й школе, где когда-то училась.

«Количество и качество времени, которое мы посвящаем детям, играет колоссальную роль в воспитании детей. Говорим ли мы на волнующие их темы или наше совместное время сводится к просмотру TV? Доверяют ли они нам? Знаем ли мы о том, что на самом деле их заботит? На мой взгляд, это те вопросы, на которые предстоит ответить каждому родителю», — высказалась Ирина Гехт.

В своем телеграм-канале она запустила опрос: хватает ли взрослым времени на общение со своими детьми?