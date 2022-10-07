Продукция Челябинской области получила 50 медалей на агровыставке в Москве

Члены жюри оценили южноуральские колбасы, йогурты, каши и хлеб

Агропромышленные компании Челябинской области представили свою продукцию на крупнейшей сельскохозяйственной выставке страны — «Золотая осень — 2022». В Москве прошел дегустационный конкурс качества, по результатам которого все 50 заявок от южноуральцев удостоены награды, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Челябинские производители завоевали 46 золотых, 3 серебряные и одну бронзовую медаль в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции».

«Наши участники в очередной раз подтвердили высокий профессиональный уровень своей работы. Аграрные компании продолжают вкладывать миллионные и миллиардные инвестиции в развитие производства, ежегодно радуют южноуральцев и жителей других областей вкусными, полезными новинками и уже полюбившимися, привычными продуктами питания высокого качества», — прокомментировал министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

Список победителей возглавила компания «Равис». Тринадцать золотых медалей получила продукция «Равис — птицефабрика Сосновская» и ПКЗ «Дубровский». Члены жюри оценили куриный шницель, заливное из курицы и вареники мясо-капустные. Также предприятие представило чипсы из филе курицы и говядины, колбасы, фаршированный перец и сосиски.

Компания «Ситно» завоевала семь золотых медалей благодаря новинкам: йогурт термостатный с бананом, батон йодированный.

Фирма «Ариант» удивила вкусами своих колбас. «Макфа» получила высшую оценку за манную кашу моментального приготовления, гранолу с манго и грушей, а также несколько видов муки.

Первую золотую медаль за новую продукцию, сгущенное молоко, завоевала компания «Подовинновское молоко», а также вновь получила золото за ряженку и сметану.

Также лучшими стали ООО «Чебаркульская птица» и АО «Птицефабрика Челябинская».

Впервые победителями стали предприниматели — основатель сыроварни из Верхнеуральска Иван Шиманов и основательница пекарни Галина Чечулина из Брединского района.