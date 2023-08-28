Продукцией местных фермеров начали торговать на крупном рынке под Челябинском

В Сосновском районе развернулась продажа овощей и фруктов, в том числе и с бывшего Каширинского рынка

Торговцы из бывшего Каширинского рынка, территорию которого передали под жилую застройку, теперь могут развернуть свои палатки на новом месте. Площадку разместили неподалеку от Кременкуля, поэтому ехать за свежими овощами и фруктами придется чуть дальше, но ненамного. Предпринимателям же предлагают не только место под торговлю, но и условия для хранения продукции, поскольку здесь уже есть готовое овощехранилище. О том, как выглядит новый крупный рынок под Челябинском, — в материале ИА «Первое областное».





Новоиспеченный рынок встречает нас обилием фур, развернутых полуприцепами к нам, а также большим зданием, которое напоминает ангар. В ангаре в изобилии лежат фрукты, овощи, орехи и прочая зелень, а на выходе из него стоит что-то вроде кассы. Товары рассортированы по полкам, как в обычном супермаркете. Основная идея в том, что предприниматели и фермеры получат не только места для торговли, но и другую инфраструктуру, которая позволит хранить продукцию как можно дольше. Выясняется, что эта земля принадлежит крестьянско-фермерскому хозяйству «Набот», где по своей инициативе решили принять всех, кто намерен торговать продуктами.

«Было принято решение по созданию площадки для оптовой торговли, так как здесь реконструированы боксы, есть открытая площадка для грузового транспорта. Приняли сюда всех желающих, люди уже работают. Продолжается реконструкция под нужды торговли. Это помещение мы разделим перегородками, чтобы у каждого индивидуального предпринимателя была своя площадь», — рассказывает представитель хозяйства.





Объем хранения продукции в этом хозяйстве-рынке составляет более 50 тысяч тонн. Общая площадь территории составляет 18 гектаров, причем 8 га занимают склады, а на остальных как раз и расположился рынок. Здесь понимают, что фермеру сложно поначалу войти в розничные сети, поэтому на этом рынке предоставят места как для местных фермеров, так и из близлежащих районов, например, Аргаяшского и Красноармейского. Арендная плата, конечно, будет, но если не удастся реализовать свой товар в срок, то продукцию можно оставить на здешних складах. Впрочем, «новички» на первых порах могут разместить здесь свой товар абсолютно бесплатно.

Кстати, один из таких складов содержит в себе большие боксы с современным холодильным оборудованием. Такой бокс может принять в себя до 1200 тонн продукции, причем хранить ее здесь можно круглый год. Установлена автоматическая система вентиляции и температурного контроля. Рынок официально зарегистрируют, за его работу станет отвечать управляющая компания. Обустроено множество контейнеров под разные виды отходов, а за порядком на территории следят работники рынка. К слову, следят здесь не только за санитарным порядком, но и за общественным: территория рынка окружена высоким забором, вокруг ходят охранники.





Что касается местных работников, то все они имеют российское гражданство или вид на жительство. У каждого нового предпринимателя, решившего организовать тут торговлю, проверят необходимые документы на качество продукции, а также посмотрят на бумаги, касающиеся самого водителя и продавца. Подвозить продукцию на эту базу будут исключительно по трассе: инспекторы ГИБДД, станут следить за тем, чтобы большегрузы не ездили по улицам Кременкуля. Выезды организованы так, чтобы не мешать основному потоку транспорта, курсирующему по объездной автодороге.

Ходило много слухов, что из-за рынка рубят деревья. Оказалось, что это вообще другой участок, которым владеет иной собственник.





«К рынку эта территория отношения не имеет. Там действительно было восстановление земель под использование участка под сельскохозяйственное назначение. Утверждается, что это земли лесного фонда, а документы показывают, что это земли сельхозназначения. Вопрос спорный, его, скорее всего, будет решать суд», — объяснил начальник управления сельского хозяйства администрации Сосновского района Александр Воронков.