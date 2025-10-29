Продуктовые новинки и инвестпроекты представляют аграрии Южного Урала на выставке УрФО

Более 300 компаний Челябинской области привезли свои достижения в сфере АПК в Екатеринбург на окружную выставку

Крупнейшие агропромышленные предприятия и фермерские хозяйства Челябинской области принимают участие в XIII Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа. Выставка проходит 29 октября в Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо». В масштабном событии участвуют 300 компаний и 4 тысячи посетителей.

Так, компания «Ситно» представляет реализованные инвестиционные проекты, включая строительство племенного репродуктора по кроссу кур мясного направления и роботизацию складских технологий на Магнитогорском комбинате хлебопродуктов, сообщает пресс-служба Минсельхоза Челябинской области.





«Птицефабрика Челябинская» демонстрирует завершенный проект строительства новой площадки из восьми птичников и модернизированного инкубатория. На стенде представлены модели птичников и роботизированного комплекса для сортировки яиц. Компания также покажет новую линейку кормов для животных Zoofood и образцы яичной продукции, отмеченные золотыми медалями агровыставки «Золотая осень — 2025».

ООО «Агрофирма Ариант» анонсирует пятилетний проект по увеличению мощности выпуска свинины до 100 тысяч тонн в год за счет реконструкции и модернизации производства.





Малый бизнес региона привез на выставку нишевую продукцию: крафтовые сыры от предприятий «Еринъ сыр» и «Краснопольский сыровар», выращенные по импортозамещающим технологиям. Фермерское хозяйство «Григорьевские сады» показывает уникальные для УрФО промышленные сады интенсивного типа с плодово-ягодными культурами уральской селекции, включая золотого медалиста — яблоко «краса Свердловска».

Компания «Вкусно Ел», золотой медалист всероссийской выставки 2024 года, представляет новую линейку супов, мясных блюд и гарниров. Часть продукции предприятия отправляется в зону СВО.

Научные разработки в области ветеринарной медицины и полезного питания представляет Южно-Уральский государственный аграрный университет, включая биологический инактиватор токсичных газов и ветеринарный фармакологический комплекс.

Также на стенде области представлены продукция компаний «Макфа», «Союзпищепром» и натуральные лимонады Lapochka. Челябинская область традиционно входит в тройку лидеров России по зерновой переработке и занимает третье место по выпуску яиц.