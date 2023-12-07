Продолжительность жизни на Южном Урале достигла рекордного показателя за последние 30 лет

Также в регионе фиксируется наименьший показатель смертности с 90-х годов прошлого века

К 2030 году средняя продолжительность жизни в Челябинской области должна достичь 78 лет, ожидается, что по итогам 2023-го этот показатель составит 72,5 года при планировавшихся 72. Результаты работы уральских регионов по достижению национальных целей в области сохранения здоровья людей обсудили в четверг, 7 декабря, на Совете при полномочном представителе президента РФ в УрФО.

В работе Совета приняли участие первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко и руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, главы субъектов УрФО.

Как отметил полпред Владимир Якушев, наряду с Челябинской областью плановых значений 2023 года достигли и превысили их Тюменская область, Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ.





«По итогам 2022 года в Челябинской области средняя продолжительность жизни составила 72,2 года. Это наивысшее значение за последние 30 лет. В этом году ожидаем рост показателя до 72 с половиной лет при целевом показателе 72 года, то есть мы идем со значительным опережением и будем работать в этом направлении и дальше», — сообщил южноуральский губернатор Алексей Текслер.

Он добавил, что в Челябинской области фиксируется наименьший показатель смертности за последние 30 лет — 12,5 на 1 000 населения.

Уровень смертности благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение» снижается по всем округу, причем не только по отношению к аналогичному периоду прошлого года, но и к «допандемийному», заметил полпред.





«В УрФО в сравнении с другими федеральными округами также наименьший показатель младенческой смертности — 3,7 на тысячу родившихся детей (в среднем по стране — 4 на тысячу родившихся). Эти результаты достигнуты не за один год. Нужно не только поддерживать их, но и улучшать», — подчеркнул Владимир Якушев.

Серьезную роль в снижении смертности населения играет своевременное выявление заболеваний во время диспансеризации, а также повышение качества и доступности медицинской помощи, особенно в первичном звене здравоохранения, добавил он.

Участники Совета также обсудили исполнение поручение президента о переходе на единую региональную медицинскую информационную систему.