Продолжительность летнего отдыха челябинцев сократилась до трех дней

МегаФон рассказал, куда ездили горожане и как часто использовали мобильную связь

Туристическим трендом этого года стали путешествия внутри страны, а среди зарубежных направлений больше других были востребованы Казахстан и Турция. Около 65% южноуральцев посетили их, отправившись на отдых за пределы России.

Средняя продолжительность поездки уменьшилась по сравнению с прошлым годом в три раза и составила 3—4 дня. Скорее всего, сокращение срока отдыха связано с увеличением стоимости проживания и перелета.

Выезжая за границу, абоненты традиционно первыми начинают общение по телефону — таких звонков на треть больше, чем входящих вызовов. К этим выводам пришли в МегаФоне, проанализировав туристические предпочтения абонентов региона с помощью обезличенной статистики на основе Big Data.

Количество поездок за рубеж по сравнению с допандемийным 2019 годом снизилось в 1,5 раза. Для отдыха южноуральцы выбирали страны с адекватными условиями въезда и стоимостью — Турцию, Абхазию, Кипр и Египет. Но были и любители экзотики. Несмотря на сложности логистики и карантинные ограничения, они отправились в Аргентину, Судан, Кению и Танзанию. Из стран СНГ самыми посещаемыми стали Казахстан, Таджикистан и Украина.

Большая часть челябинцев — абонентов МегаФона (92%) выбрали отдых внутри страны. Соседняя Башкирия стала самым привлекательным направлением, как и в майские праздники, — Уфу посетил каждый восьмой путешественник. Меньше всего туристов интересовали Сахалин, Камчатка и Магадан, хотя в прошлом году именно регионы Дальнего Востока входили в топ популярных направлений.

Кроме красот Башкирии, жители области ездили смотреть на достопримечательности Москвы, а также приобретать в преддверии зимы пуховые платки в Оренбург. Популярностью пользовались и здравницы Краснодарского края и города одной из крупнейших республик России — Татарстана. При этом Санкт-Петербург в этом году у южноуральцев не в тренде: город и его окрестности посетили в 2,5 раза меньше туристов, чем столицу России.

В гости в Челябинскую область чаще всего приезжали из Уфы, Нижнего Новгорода, Москвы. Край 3000 озер не считают привлекательным для путешествий жители Ханты-Мансийского автономного округа, Еврейской автономной области и Республики Алтай.

Проводя отпуск на российских и зарубежных курортах, южноуральцы за три месяца проговорили почти 1,5 миллиона часов и использовали 4700 терабайт интернета. Такого объема трафика хватит на непрерывный просмотр роликов с YouTube в течение 320 лет. В летние месяцы усилился интерес челябинцев к гейминговым сервисам — игры стали популярнее в три раза в сравнении с весенним периодом этого года. Опции для снижения стоимости услуг подключали чаще всего туристы, которые отдыхали в Турции, на Кипре и в Германии.