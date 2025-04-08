Продолжается отбор участников в программу «Герои Южного Урала»

Обучение пройдут 90 человек, получившие наилучший результат по сумме заданий

В Челябинской области продолжается отбор участников в программу «Герои Южного Урала». Напомним, зарегистрировались и написали эссе 1056 человек, из которых 595 — это бойцы «за ленточкой». Приглашение на обучение получат 90 человек, продемонстрировавших наивысшие результаты по итогам всех заданий, сообщает Центр управления регионом Челябинской области.

Отбор кандидатов на обучение ведет спецкомиссия из 15 человек, среди которых представители РАНХиГС, регионального филиала фонда «Защитники Отечества», Заксобрания, общественных организаций, духовенства и казачества.

С 1 июля обучение начнут 60 человек, еще 30 военнослужащих, которые воюют прямо сейчас, будут зачислены в резерв программы и пройдут обучение после возвращения домой.

Очная часть обучения будет проходить в стенах Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Программа включает в себя не только теорию, но и стажировку в органах власти и на крупных предприятиях региона.

По мнению депутата Челябинской городской думы, председателя Совета регионального общественного движения «Союз ветеранов локальных войн» Виталия Родионова, важность программы трудно переоценить.



«Ребята, которые возвращаются с СВО, должны втянуться в мирную жизнь, должны понимать, как работают государственные органы, службы, организации Челябинской области, чтобы самим стать их частью. И эта программа такое знание дает. А еще нашему молодому поколению очень нужны такие герои, живой пример, на кого можно равняться. После боевых действий у ребят достаточно много опыта, которым можно поделиться с молодежью, направить ее на правильный путь», — говорит Виталий Родионов.

Проект «Герои Южного Урала» направлен на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бойцов, вернувшихся с передовой. После прохождения программы герои смогут работать в органах государственной и муниципальной власти, а также в коммерческих и общественных организациях.