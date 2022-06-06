Продлено ограничение движения трамваев в Тракторозаводском районе Челябинска

Восстановить обычный график движения трех маршрутов дорожники обещают во второй половине 7 июня

Челябинские трамваи №№ 5, 6 еще почти сутки будут ходить по временным маршрутам из-за ремонта путей на перекрестке проспекта Победы и улицы Горького. Кроме того, продолжит работать временный «челнок», сообщает администрация Челябинска.



По данным управления транспорта Челябинска, время ограничения движения продлено ориентировочно до 16 часов 7 июня. До этого срока трамвай № 5 будет ходить по маршруту «Завод имени Колющенко — Труда — ЧТЗ», трамвай № 6 — по траектории «ЧЭМК — пр. Победы — ЧГРЭС». Кроме того, по маршруту «Монтажный колледж — улица Горького — улица 5-го декабря» продолжит ходить «челнок», запущенный как раз из-за ремонта путей в конце мая.

Как сообщало ИА «Первое областное», на перекрестке Победы и Горького параллельно идут укладка новых трамвайных путей и новых труб теплопровода. Последние работы ведет «УСТЭК-Челябинск». На время ремонта теплотрассы специальнобыл запущен трамвай-«челнок».