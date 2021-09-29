Продление трассы М-12 до Тюмени и Челябинска улучшит показатели грузоперевозок

Магистраль объединит регионы, доставлять грузы между городами можно будет быстрее

В начале июля, при открытии ЦКАД, президент РФ Владимир Путин предложил продлить трассу М-12. Планируется, что скоростная платная автомагистраль будет «закольцована» уже в 2024 году. Бесплатно проехать по М-12 будет можно лишь на участке от Казани до Екатеринбурга. Остальные 810 километров будут платными. Трасса будет продлена почти на 600 километров.

Стало известно, что именно федеральное дорожное агентство Росавтодор продлит трассу Казань — Екатеринбург до Тюмени и Челябинска. Как сообщил глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко, госкомпания, находящаяся под его руководством, реализовывает проект лишь на участке до Екатеринбурга. Далее трассой займется федеральное дорожное агентство. Открытие автомагистрали планируется в несколько этапов. Например, основная часть М-12 на участке Москва — Казань будет открыта уже в 2023 году.

Трасса объединит регионы, и автомобильные грузоперевозки из точки А в точку В можно будет совершить всего за 8 часов. То есть расширение и кольцевание трассы будет иметь макроэкономический эффект в размере 2,4 трлн рублей. Благодаря сокращению времени в пути вдвое, на участок будет привлечено более 70 тонн грузопотока.

По данным Федеральной службы государственной статистики Челябинской области, в первом полугодии 2021 года количество перевезенных грузов в Челябинске выросло на 17%. Планируется, что продление трассы улучшит показатели всех сегментов грузоперевозок. В том числе окажет влияние и на услуги доставок малогабаритных грузов. Речь идет о транспортировке посылок весом до 30 кг и объемом до 0,1 кубического метра. Чаще всего под видом легких грузов отправляют личные вещи, автозапчасти и товары народного потребления.

По данным компании «Деловые Линии», это одна из самых востребованных услуг, поэтому ее условия постоянно пересматривают для заказчиков. Например, в прошлом году логистический оператор ввел единые цены на перевозку в зависимости от веса груза. То есть, к примеру, отправление весом 1 кг будет одинаково стоить 599 рублей при перевозке из Москвы в Казань или Челябинск.

Предложение повлекло за собой увеличение спроса на малогабаритные перевозки более чем на треть во второй половине 2020 года. Поэтому теперь «Деловые Линии» расширяют географию услуги, и теперь она доступна не только в городах, где есть терминалы компании, но и на расстоянии до 30 км от подразделения. Это позволит сделать отправления еще доступнее и удобнее для жителей небольших городов.

Продление и кольцевание трассы М-12 не только разгрузит дороги, но и сделает доступнее новые туристические направления, свяжет крупные региональные центры, а также окажет большое макроэкономическое влияние.