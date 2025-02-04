Продление договора с оператором стало самой частой уловкой мошенников в 2024 году

По каким еще схемам обманывали россиян

В 2024 году автоматический определитель от «Яндекса» обработал почти 1,5 миллиарда звонков с незнакомых номеров. И больше половины — 800 миллионов — пришлось на нежелательные и мошеннические. Чаще всего злоумышленники предлагали россиянам продлить договор с оператором связи — такую уловку применяли в 44% случаев, сообщили в МВД России.

Второй по популярности стала схема двухэтапного давления на жертву. Сначала человеку дают понять, что он разговаривает с мошенником, а затем звонят во второй раз и представляются сотрудником банка или силового ведомства. Таких звонков было 20% от общего числа.

На третьем месте — обещание повысить размер выплачиваемых пособий или пересчитать пенсию с учетом упущенного стажа.

В топ-5 мошеннических схем также вошли предложение разблокировать якобы заблокированный из-за подозрительной активности аккаунт в банке или на портале «Госуслуги» и доставка письма с требованием назвать код из СМС.

В ведомстве отметили, что в 2024 году количество мошеннических звонков увеличилось на 16% по сравнению с 2023-м.

В полиции призывают сбрасывать звонок, если неизвестные заводят разговоры о деньгах или предлагают какие-либо услуги. Но лучше не брать трубку, если звонят с незнакомого номера.