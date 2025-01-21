Продажу энергетиков ограничат в Челябинской области с 1 сентября

Новый запрет коснется и взрослых, и детей

В Законодательном собрании Челябинской области подготовили законопроект, который вводит дополнительные ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая популярные энергетические напитки. Ранее в России уже приняли закон, который в принципе запрещает продавать энергетики несовершеннолетним в любом месте, он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

В соответствии с проектом областного закона продажа энергетиков будет запрещена в помещениях образовательных и медицинских организаций, а также в учреждениях культуры, физкультуры и спорта. Это означает, что более 5,5 тысячи объектов в регионе, включая торговые автоматы, расположенные внутри этих учреждений, будут исключены из списка мест, где можно приобрести такие напитки. Данный запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков будет касаться не только несовершеннолетних, но и взрослых.

«Единственный открытый на сегодня вопрос — какой орган исполнительной власти будет осуществлять контроль за реализацией закона. Пока законопроект будет проходить оценку регулирующего воздействия. И я думаю, за это время мы решим вопрос с контролем», — отметил председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле.

Ответственность за нарушение установленного федеральным законом запрета продажи энергетиков несовершеннолетним будет отражена в КоАП РФ. Соответствующие дополнения Госдума рассмотрит в феврале.





Автор: Дарья Верещагина