Продажу детских путевок с кешбэком остановят в ночь на 15 июня

Лагеря — участники программы загружены на 90%

В России сворачивают продажу путевок с кешбэком в детские загородные лагеря. Об этом в среду, 8 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По словам Зарины Догузовой, динамика спроса на путевки в детские лагеря по программе детского кешбэка в этом году в два раза превысила прошлогодние показатели. На начало июня уже куплено более 550 тысяч путевок, а загрузка лагерей — участников программы превысила 90%.

«С учетом того, что большая часть путевок уже продана, мы закрываем окно продаж в ночь с 14 на 15 июня. Таким образом, у всех, кто планировал, но еще не воспользовался программой, есть еще целая неделя, чтобы это сделать»,

— пояснила Зарина Догузова.

В 2022 году государство выделило на детский кешбэк 7,5 млрд рублей. И почти вся эта сумма уже вернулась на банковские карты родителей.

Как получить до 50% кешбэка за путевку в лагерь, ранее рассказали в Минобре Челябинской области.