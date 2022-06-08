По словам Зарины Догузовой, динамика спроса на путевки в детские лагеря по программе детского кешбэка в этом году в два раза превысила прошлогодние показатели. На начало июня уже куплено более 550 тысяч путевок, а загрузка лагерей — участников программы превысила 90%.«С учетом того, что большая часть путевок уже продана, мы закрываем окно продаж в ночь с 14 на 15 июня. Таким образом, у всех, кто планировал, но еще не воспользовался программой, есть еще целая неделя, чтобы это сделать», — пояснила Зарина Догузова.
В 2022 году государство выделило на детский кешбэк 7,5 млрд рублей. И почти вся эта сумма уже вернулась на банковские карты родителей.
Как получить до 50% кешбэка за путевку в лагерь, ранее рассказали в Минобре Челябинской области.Напомним, в этом году в программе впервые участвуют палаточные лагеря. А общее количество лагерей-участников в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.
Кстати, в этом году школьникам из Челябинской области раздадут 8 тысяч бесплатных турпутевок.
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