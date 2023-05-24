Три магазина, расположенные в местах массовых гуляний выпускников, ограничат продажу алкоголя 25 мая, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Челябинска.
«Трем торговым предприятиям, расположенным в местах традиционных массовых гуляний выпускников, рекомендовано 25 мая ограничить продажу алкоголя с 14 часов и до окончания дня», — сообщает пресс-служба мэрии.
25 мая в школах Челябинска пройдут последние звонки для выпускников 9 и 11 классов. Из девятых классов в этом году выпускаются около 13 тысяч школьников, а из одиннадцатых классов — более 5 тысяч.
Накануне этого дня городское управление торговли совместно с полицией провело встречу с представителями торговых предприятий и напомнило им о запрете продажи алкоголя несовершеннолетним.
Полностью запретить продажу алкоголя 25 мая, замечают в пресс-службе, администрация города не имеет права.
Какие именно магазины получили рекомендацию ограничить продажу спиртного, не сообщается.