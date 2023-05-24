Продажу алкоголя в Челябинске ограничат 25 мая

В этот день в школах города пройдут последние звонки для выпускников

Три магазина, расположенные в местах массовых гуляний выпускников, ограничат продажу алкоголя 25 мая, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Челябинска.

«Трем торговым предприятиям, расположенным в местах традиционных массовых гуляний выпускников, рекомендовано 25 мая ограничить продажу алкоголя с 14 часов и до окончания дня», — сообщает пресс-служба мэрии.

25 мая в школах Челябинска пройдут последние звонки для выпускников 9 и 11 классов. Из девятых классов в этом году выпускаются около 13 тысяч школьников, а из одиннадцатых классов — более 5 тысяч.

Накануне этого дня городское управление торговли совместно с полицией провело встречу с представителями торговых предприятий и напомнило им о запрете продажи алкоголя несовершеннолетним.

Полностью запретить продажу алкоголя 25 мая, замечают в пресс-службе, администрация города не имеет права.

Какие именно магазины получили рекомендацию ограничить продажу спиртного, не сообщается.