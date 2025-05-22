Продажи водонагревателей в Челябинске выросли на 24% за месяц

Средняя стоимость новой модели составила 15 тысяч рублей

В Челябинске стартовал сезон плановых отключений горячей воды. Мыться в ведрах и тазиках готов не каждый, поэтому горожане начали заранее скупать водонагреватели. Как изменилась динамика продаж, ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе «Авито».

В апреле 2025 года продажи водонагревателей в России выросли на 24%, на платформе было продано более 60 тысяч приспособлений. Активнее челябинцы покупают новые модели — на них пришлось 80% от всех продаж. В апреле этого года их покупали так же часто, как и в апреле прошлого, а за месяц продажи выросли на 19%. В среднем новые водонагреватели обходились пользователям в 15 тысяч рублей — с прошлого года цена практически не изменилась.

Продажи б/у водонагревателей за год выросли на 27%, а за месяц — на 51%. Их средняя стоимость почти в два раза меньше новых — 8,7 тысячи рублей.

Среди городов в апреле по сравнению с мартом этого года продажи водонагревателей заметнее всего выросли в Оренбурге (+63%), Омске (+51%), Тюмени (+48%), Барнауле (+40%) и Красноярске (+36%).