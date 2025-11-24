Жители Челябинска уже активно готовятся к зимнему сезону. Специалисты платформы «Авито» проанализировали динамику продаж одежды в октябре 2025 года и выявили ключевые модные тренды предстоящей зимы. О результатах исследования они сообщили ИА «Первое областное».
Главным трендом зимы стал мех — как искусственный, так и натуральный. Статистика демонстрирует впечатляющий рост спроса:
- продажи шуб из искусственного меха выросли в 3 раза по сравнению с сентябрем, средняя цена — 3 500 рублей;
- шубы из натурального меха стали покупать на 77% чаще, 17 000 рублей;
- аксессуары из меха (манишки, шарфы, шапки, варежки) показали рост на 50%, 4 000 рублей.
Помимо меховых изделий, челябинцы активно приобретают и другую зимнюю одежду:
- зимние куртки и пуховики — рост продаж в 2,5 раза (средняя цена — 4 500 рублей);
- дубленки — увеличение спроса вдвое (4 000 рублей);
- парки — рост на 94% (4 000 рублей).
Судя по динамике покупок, челябинцы уже задумываются о новогодних образах. Среди трендов:
- вечерние платья — рост продаж на 46%, средняя цена — 2 000 рублей;
- свитеры с узорами — увеличение спроса на 31%, 2 500 рублей;
- платья с кружевом — рост на 25%, 2 500 рублей;
- рубашки и блузы с басками — спрос вырос в 2 раза, 1 500 рублей
Однако подготовка к праздникам отражается и в цветовой гамме. В женском разделе заметно выросли продажи одежды золотого цвета (+58%) и серебряного (+40%). В мужском сегменте золотая и серебряная одежда стала популярнее в 2 раза и на 11% соответственно.
Кроме того, этой зимой в тренде будут вещи коричневого (+46%), черного (+22%), зеленого (+20%), красного (+19%) и бордового (+18%) цветов.