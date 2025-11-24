Продажи шуб из искусственного меха в Челябинске выросли в 3 раза

Горожане также покупают перед зимой кружева и золото

Жители Челябинска уже активно готовятся к зимнему сезону. Специалисты платформы «Авито» проанализировали динамику продаж одежды в октябре 2025 года и выявили ключевые модные тренды предстоящей зимы. О результатах исследования они сообщили ИА «Первое областное».

Главным трендом зимы стал мех — как искусственный, так и натуральный. Статистика демонстрирует впечатляющий рост спроса:



продажи шуб из искусственного меха выросли в 3 раза по сравнению с сентябрем, средняя цена — 3 500 рублей;

шубы из натурального меха стали покупать на 77% чаще, 17 000 рублей;

аксессуары из меха (манишки, шарфы, шапки, варежки) показали рост на 50%, 4 000 рублей.

Помимо меховых изделий, челябинцы активно приобретают и другую зимнюю одежду:



зимние куртки и пуховики — рост продаж в 2,5 раза (средняя цена — 4 500 рублей);

дубленки — увеличение спроса вдвое (4 000 рублей);

парки — рост на 94% (4 000 рублей).

Судя по динамике покупок, челябинцы уже задумываются о новогодних образах. Среди трендов:



вечерние платья — рост продаж на 46%, средняя цена — 2 000 рублей;

свитеры с узорами — увеличение спроса на 31%, 2 500 рублей;

платья с кружевом — рост на 25%, 2 500 рублей;

рубашки и блузы с басками — спрос вырос в 2 раза, 1 500 рублей

Анализ продаж показал, что в повседневной одежде лидируют базовые цвета. В женской одежде: черный (27%), коричневый (9%), бежевый и серый (по 9%). В мужской одежде: черный (34%), синий (20%), серый (10%), зеленый (7%).

Однако подготовка к праздникам отражается и в цветовой гамме. В женском разделе заметно выросли продажи одежды золотого цвета (+58%) и серебряного (+40%). В мужском сегменте золотая и серебряная одежда стала популярнее в 2 раза и на 11% соответственно.

Кроме того, этой зимой в тренде будут вещи коричневого (+46%), черного (+22%), зеленого (+20%), красного (+19%) и бордового (+18%) цветов.