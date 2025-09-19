Продажи обогревателей выросли в Челябинске на 40%

Горожане массово скупают устройства для тепла

Сезонный ажиотаж на рынке отопительного оборудования удивил аналитиков: в Челябинске зафиксирован резкий рост продаж обогревателей уже в августе. В сравнении с июлем спрос увеличился на 40%, рассказали ИА «Первое областное» в «Авито».

Лидером продаж стали масляные обогреватели с долей в 17%. Их популярность выросла почти в четыре раза. При этом средняя стоимость б/у модели составила 1500 рублей, а нового устройства — 2800 рублей. Такие устройства не шумят.

В топ-3 популярных моделей вошли тепловентиляторы (16% продаж) с ростом спроса на 39% и электрические обогреватели (10% рынка) с увеличением продаж в полтора раза. Первые в среднем стоят 4 тысячи рублей, если устройство подержанное, и 13 тысяч за новое, а вторые, быстро разогревающиеся, — 5 и 14 тысяч рублей соответственно.

Газовые обогреватели показали двукратный рост спроса (доля 9%). Их чаще всего приобретают для использования на открытых верандах и в производственных помещениях. Цена в среднем 4 тысячи рублей за б/у вариант и 21 тысяча за новое устройство.

Примечательно, что, несмотря на высокий спрос, цены на отопительное оборудование снизились в среднем на 14%. Наибольшее падение цен зафиксировано на газовые модели — минус 33%. Инфракрасные обогреватели подешевели на 5%, тепловентиляторы — на 4%, масляные — на 2%.

Средняя стоимость нового обогревателя составила 15 тысяч рублей, подержанного — 5 тысяч. Камины, несмотря на рост продаж на 22%, стали доступнее на 14% и в среднем продавались за 39 тысяч рублей.

Эксперты связывают такой всплеск спроса с желанием челябинцев подготовиться к отопительному сезону заранее, несмотря на сохраняющуюся теплую погоду в большинстве регионов России.