Продажа детских путевок с кешбэком остановлена в Челябинской области

Ранее глава Ростуризма объявил о завершении программы с 15 июня

Со среды, 15 июня, в Челябинской области, как и по всей России, больше нельзя купить путевку с кешбэком в детские загородные лагеря. Ранее об этом предупреждала глава Ростуризма Зарина Догузова.

В 2022 году государство выделило на детский кешбэк 7,5 млрд рублей. И практически вся эта сумма была выбрана уже к началу июня.

Количество лагерей, куда можно поехать с выгодной скидкой, которая доходила до 20 тысяч рублей, выросло в 1,5 раза. Семьи по всей России смогли купить более 550 тысяч путевок.

Челябинские лагеря почти сравнялись по ценам с черноморскими. Рассказываем про самые дорогие и самые дешевые предложения 2022 года.



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