В 2022 году государство выделило на детский кешбэк 7,5 млрд рублей. И практически вся эта сумма была выбрана уже к началу июня.
Количество лагерей, куда можно поехать с выгодной скидкой, которая доходила до 20 тысяч рублей, выросло в 1,5 раза. Семьи по всей России смогли купить более 550 тысяч путевок.
Челябинские лагеря почти сравнялись по ценам с черноморскими. Рассказываем про самые дорогие и самые дешевые предложения 2022 года.
Как челябинцам собрать ребенка в загородный лагерь. Примерный список вещей и жизненные советы.
Как родителям защищать права ребенка в летнем лагере. Свои советы дают эксперты из Челябинска.