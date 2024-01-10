Проблемы с общественным транспортом в Челябинске возникли из-за болеющих водителей

Суммарно на больничном находятся 115 водителей

Накануне, 9 января, жители Челябинска массово жаловались на перебои с общественным транспортом. По их словам, утром невозможно было уехать на работу из-за отсутствия троллейбусов и трамваев. В результате многие опоздали на работу. В администрации Челябинска одной из причин транспортного коллапса назвали нехватку водителей, так как многие сейчас на больничном.

«Еще утром работа автобусов стабилизировалась, по троллейбусам и трамваям отмечались сложности, связанные с обрывом контактных сетей и высокой заболеваемостью водителей. По данным на 9 января на больничном находятся 65 водителей трамваев и 50 водителей автобусов»,— уточнили в мэрии.

Осложняли ситуацию и 10-балльные пробки, сковавшие город в то утро. Причиной заторов стало увеличение числа автомобилей после праздников и многочисленные ДТП. Кроме того, дорожники по-прежнему устраняют последствия снегопадов.

Напомним, вечером 9 января пробки в Челябинске достигли 11 баллов. На протяжении нескольких часов движение было полностью парализовано.