Проблемный перекресток на северо-западе Челябинска к лету оборудуют светофором

Объект установят на пересечении улиц 250-летия Челябинска и Академика Макеева

До конца мая 2021 года в Челябинске обустроят светофор на пересечении улиц 250-летия Челябинска и Академика Макеева. Так дорожники решат острую проблему обеспечения безопасности дорожного движения на опасном перекрестке, сообщает администрация Челябинска.

Накануне состоялось выездное оперативное совещание по вопросам строительства двух дорого возле ЖК «Ньютон». В нем приняли участие председатель комитета дорожного хозяйства города Челябинска Ринат Кучитаров, представители подрядной организации и строительного контроля.

Председателем комитета поставлена задача: до конца мая этого года обустроить светофор на пересечении ул. 250-летия Челябинска и ул. Академика Макеева. Также комитет оценил ход реализации дорожно-строительных работ в микрорайоне.

«На следующей неделе подрядная организация приступит к устройству футляра для защиты водовода в районе ОЦ „Ньютон“. Параллельно будут выполняться работы по устройству земляного полотна, ливневой канализации, а также монтажу путевого дренажа для отвода вод со слоев дорожной одежды», — добавили в мэрии.

По проспекту Героя России Е. Н. Родионова выполнят укладку дорожных плит для обеспечения временного проезда. На следующем этапе подрядчик приступит к работам по устройству корыта земляного полотна.

Напомним, на северо-западе Челябинска продолжается строительство дороги по улице Татищева, которая связывает два крупных жилых микрорайона — Парковый-2 и Ньютон. Часть работ была выполнена в 2020 году, полностью завершить объект планируют в текущем.