Пробки в Челябинске достигли 9 баллов утром 21 января

Синоптики предупреждали о гололедице

Дорожная обстановка утром 21 января в Челябинске напряженная: пробки оцениваются в 9 баллов из 10 возможных, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на популярные сервисы.

Сегодня движение сильно затруднено в центре города: на участке проспекта Ленина от улицы Танкистов, на улицах Воровского, Цвиллинга и Елькина на подъезде к проспекту Ленина, а также на Энгельса.

Заторы образовались на нескольких участках Свердловского проспекта.

Также в пробках стоит почти весь северо-запад.

Накануне в Челябинске шел снег, а сегодня синоптики предупредили южноуральцев о гололедице из-за осадков и резкого похолодания.