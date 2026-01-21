Дорожная обстановка утром 21 января в Челябинске напряженная: пробки оцениваются в 9 баллов из 10 возможных, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на популярные сервисы.
Сегодня движение сильно затруднено в центре города: на участке проспекта Ленина от улицы Танкистов, на улицах Воровского, Цвиллинга и Елькина на подъезде к проспекту Ленина, а также на Энгельса.
Заторы образовались на нескольких участках Свердловского проспекта.
Также в пробках стоит почти весь северо-запад.
Накануне в Челябинске шел снег, а сегодня синоптики предупредили южноуральцев о гололедице из-за осадков и резкого похолодания.