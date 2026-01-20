Пробки в Челябинске достигли 9 баллов утром 20 января

Накануне весь день шел снег

Утро вторника, 20 января, началось в Челябинске с 9-балльных пробок после прошедшего накануне снегопада, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на популярные сервисы.

На северо-западе затруднено движение в направлении центра города. На улице Братьев Кашириных обстановку осложняют несколько ДТП.

Затор образовался на выезде из Копейска, а также на проспекте Ленина до автодороги Меридиан.

На Дзержинского, Доватора и Блюхера также затруднено движение.





Снег в Челябинске шел весь день в понедельник, 19 января. Сегодня синоптики вновь обещают осадки. Также возможна гололедица.