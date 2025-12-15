Пробки в Челябинске достигли 8 баллов утром 15 декабря

Движение осложняют ДТП

Утром понедельника, 15 декабря, Челябинск встал в восьмибалльных пробках. На ряде улиц проехать мешают ДТП, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на дорожные сервисы.

На автодороге Меридиан зафиксировано четыре ДТП. На Копейском шоссе до кольца образовалась пробка из-за двух аварий. Движение по улице Блюхера также затруднено из-за ДТП.

Самые длинные пробки зафиксированы на улицах Профессора Благих, Университетской Набережной, Лыжных Батальонов и проспекте Ленина.

В ночь на 15 декабря на расчистку дорог от снега в Челябинске вывели свыше двухсот спецмашин. Кроме того, сегодня утром усилили три автобусных маршрута.