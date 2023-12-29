Пробки в 8 баллов образовались в Челябинске утром 29 декабря

Движение затруднено на крупных улицах

Утром 29 декабря, в последнюю пятницу 2023 года, в Челябинске снова пробки. Но в этот раз они 8 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Карты».

На северо-востоке сложно проехать в сторону конечной остановки на улице Мамина, по улицам 2-ая Щербаковская и Танкистов. Есть затруднения на выезде из Чурилово по улице Линейной. На северо-западе города пробки на улицах Братьев Кашириных и Молодогвардейцев, на Комсомольском проспекте. Есть сложности в движением и на улице Бейвеля.

Пробки на проспекте Ленина в районе Комсомольской площади, на улице Енисейской возле «Станкомаша», под железнодорожными мостами и на улице Машиностроителей в Ленинском районе, на перекрестке проспекта Победы и Свердловского проспекта, на перекрестке улицы Энгельса и проспекта Ленина. Затруднено движение в сторону кольца улиц Блюхера и Дарвина.

