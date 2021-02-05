Пробки в 7 баллов сковали улицы Челябинска

Агрегаторы такси моментально подняли цены на поездки

В Челябинске сегодня ночью, 5 февраля, прошел небольшой снегопад. Его последствия утром ощутили на себе горожане — уже к 7:40 утра по данным «Яндекс. Карты» образовались 7-балльные пробки. Многие водители рассказывают, что на дорогах гололед, поэтому машины двигаются медленно.

Агрегаторы такси тут же подняли цены на поездки. К примеру, добраться с северо-запада (Комсомольского проспекта) до центра города можно не меньше чем за 300 рублей. Поездка до аэропорта вовсе обойдется в 450 рублей. Однако в то же время добраться в обратные стороны — от центра, а также от аэропорта до «северка» — будет в разы дешевле, по обычным ценам. Движение в сторону Курчатовского района свободное.

К слову, последствия небольшого снегопада сегодня ночью, по данным Комитета дорожного хозяйства Челябинска, убирало 245 единиц техники.

«42 КДМ, 66 МТЗ, 45 погрузчиков, 87 самосвалов, 4 автогрейдера, 1 экскаватор. В уборке было задействовано 82 дорожных рабочих», — сообщили в КДХ.

За ночь было вывезено около 4,5 тысячи тонн снега.

Все водителей в часы пик просят выбирать свой маршрут заранее, с учетом текущей ситуации на дорогах.