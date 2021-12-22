Пробки на дорогах Челябинска достигли 9 баллов

Цены на такси возросли в три раза

Вечером 22 декабря в Челябинске сервисом «Яндекс. Пробки» зафиксированы девятибалльные пробки. Ситуацией воспользовались и агрегаторы такси: цены на поездки возросли в три раза.



В данный момент движение транспорта затруднено на проспекте Ленина, на улицах Энгельса, Российской, Труда и других.



Серьезные пробки зафиксированы на северо-западе Челябинска: на улицах Куйбышева, Чайковского, Комсомольском проспекте и проспекте Победы, на Братьев Кашириных, Университетской Набережной и Чичерина. Пробки зафиксированы и на нескольких участках Свердловского проспекта.



Стоят улицы Цвиллинга, Шаумяна, Молодогвардейцев, а также 4-й участок Мелькомбината 2 возле ТРК «Родник».



Челябинцам, которым нужно уехать из центра домой на такси, придется заплатить до 500 рублей за поездку до Северо-Запада. Преодолеть расстояние в несколько сотен метров можно за 250 и более рублей.

