Вечером 22 декабря в Челябинске сервисом «Яндекс. Пробки» зафиксированы девятибалльные пробки. Ситуацией воспользовались и агрегаторы такси: цены на поездки возросли в три раза.
В данный момент движение транспорта затруднено на проспекте Ленина, на улицах Энгельса, Российской, Труда и других.
Серьезные пробки зафиксированы на северо-западе Челябинска: на улицах Куйбышева, Чайковского, Комсомольском проспекте и проспекте Победы, на Братьев Кашириных, Университетской Набережной и Чичерина. Пробки зафиксированы и на нескольких участках Свердловского проспекта.
Стоят улицы Цвиллинга, Шаумяна, Молодогвардейцев, а также 4-й участок Мелькомбината 2 возле ТРК «Родник».
Челябинцам, которым нужно уехать из центра домой на такси, придется заплатить до 500 рублей за поездку до Северо-Запада. Преодолеть расстояние в несколько сотен метров можно за 250 и более рублей.
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