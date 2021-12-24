Пробки на дорогах Челябинска достигли 10 баллов

Цены на такси возросли в четыре раза

Вечером 24 декабря Челябинск сковали десятибалльные пробки. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», крупные заторы образовались на нескольких крупных улицах в центре города. Движение затруднено на проспекте Ленина, улицах Труда, Цвиллинга, Свободы, Воровского и Энтузиастов.



Также крупные заторы образовались на Свердловском проспекте, проспекте Победы, улицах Энгельса, Худякова, а также на Меридиане.



На северо-западе города стоят Комсомольский проспект и улицы Молодогвардейцев и Братьев Кашириных, Чичерина и Салавата Юлаева.



Из-за ситуации на дорогах к вечеру сильно выросли цены на такси. Поездка из центра города до северо-запада обойдется примерно в 400—600 рублей.



Сотрудники ГИБДД просят участников движения быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и рекомендуют заранее планировать маршрут.

