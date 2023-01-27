Пробки из‑за снегопада в Челябинске оцениваются в 8 баллов

Движение затрудняют осадки и несколько ДТП

Утром 27 января затруднения автомобильного трафика в Челябинска за два часа, с 7 до 9 утра, выросли, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», с двух до восьми баллов. Пользователи сервиса также сообщают о пяти ДТП, затрудняющих движение в разных районах города.



Традиционно стоит проспект Ленина в направлении из Тракторозаводского района к центру. ДТП затрудняет движение по автодороге «Меридиан» севернее ТРК «Алмаз», пробки наблюдаются на перекрестке улиц Доватора и Блюхера во всех направлениях. На участке Свердловского проспекта между проспектом Ленина и улицей Воровского зафиксировано сразу две аварии. Сложно по улице Энгельса выехать с Труда на Ленина, проблемы зафиксированы на проспектах Победы и Комсомольском в обоих направлениях. Также ДТП спровоцировало пробку на улице Труда от перекрестка с улице Первой Пятилетки до улицы III Интернационала.

Напомним, утром 27 января челябинский гидрометцентр поменял прогноз погоды для областного центра: «небольшой снег», обещанный синоптиками накануне, сменился предупреждением об осадках, которые будут идти весь день. С утра в городе также резко поднялись цены на такси.