Пробка образовалась на трассе М-5 в горнозаводской зоне Челябинской области

В ряде районов идет снег

Сегодня, 21 декабря, на трассе М-5 в районе Юрюзани образовалась большая пробка, сообщили автомобилисты в паблике «Трасса М-5 „Урал“ Уфа — Челябинск».

«Пробка в районе Юрюзани в сторону Челябинска»,— сообщил пользователь Валерий Виноградов.

Некоторые автомобилисты также сообщили, что движение затруднено между Ашой и Кропачево.

В областной ГАИ уточнили, что в горнозаводской зоне идет снег, на дорогах работает снегоуборочная техника. На место выведены дополнительные экипажи ДПС.

Водителям рекомендуют искать пути объезда.

Ранее синоптики сообщали, что в эти выходные в Челябинской области будет идти снег. Осадки принесет циклон с Атлантики.