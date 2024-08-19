Во Всемирный день фотографии информационное агентство «Первое областное» анонсировало открытие большой фотовыставки «Призма 15/90». На снимках, представленных фотографами информагентства, гости выставки увидят значимые моменты в истории родной области, эмоции людей, природу и многое другое.
Призма — это многогранник, который преломляет свет. В новостях и репортажах такой призмой служит журналист, он передает все, что происходит вокруг, через собственное восприятие, эмоции, опыт. Фотографии, представленные на выставке, — это взгляд фотографов через призму их понимания и настроения.
«В этом году Челябинская область празднует 90-летие. Мы отмечаем 15-летие сайта и день рождения информагентства „Первое областное“. Здесь мы показываем огромную работу, которую в разные годы проделали десятки людей в нашем медиахолдинге. Мы все это делали и делаем с любовью к своему краю», — отмечает главный редактор информагентства «Первое областное» Тогжан Мусабаева.
Выставка откроется на площадке исторического мультимедийного парка «Россия — моя история». Помимо представленных снимков от фотографов информагентства, на тач-панелях можно будет ознакомиться с работой каждого сотрудника агентства.
«Мы хотим, чтобы наша выставка стала подарком к юбилею Челябинской области», — комментирует Тогжан Мусабаева.
Открытие фотовыставки состоится 13 сентября.
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