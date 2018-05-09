/ Челябинец спрыгнул с крыши высотки с советским флагом. Видео

﻿Высота здания составила 80 метров.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

«Победный прыжок» осуществил южноуралец сегодня, 9 мая. Экстремал из Челябинска спрыгнул с 27 этажа жилого дома на Краснопольском проспекте. Видео полета с парашютом на своей страничке в социальной сети разместил его друг Алексей.

Прыгал мой товарищ уже не в первый раз. В этот раз прыжок был с флагом — в честь Дня Победы. Все обошлось без последствий. — рассказал сайту «Первый областной» друг экстремала Алексей.

Молодой человек спрыгнул с открытого балкона на последнем этаже. Высота, с которой был совершен прыжок — около 80 метров. Сам полет длился около 30 секунд. Челябинец кружил над парковкой, но вскоре приземлился на пустыре.