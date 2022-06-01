Призерами олимпиады «Я — профессионал» стали 35 студентов из Челябинской области

Ребята получат льготы на продолжение обучения в ведущих вузах страны

Дипломантами пятого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» стали 35 учащихся вузов Челябинской области. По числу призеров регион вошел в топ-20 России, сообщили сегодня, 1 июня, в пресс-службе правительства Челябинской области.

Олимпиада «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В нынешнем сезоне олимпиада проходила по 72 направлениям — от журналистики до робототехники. Призерами олимпиады стали 4082 участника из 380 вузов страны. Из них 140 — золотые медалисты, 187 — серебряные, 231 — бронзовые, а также 1282 победителя и 2242 призера.

По словам руководителя олимпиады «Я — профессионал» Валерии Касамары, Челябинская область вошла в двадцатку лидеров по количеству дипломантов.

Дипломанты олимпиады получат льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов, а также смогут пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.