«Приюты для уставших»: в Россию возвращают вытрезвители

Между тем в Челябинске уже 4 года работает бюджетное учреждение для любителей «заложить за воротник»

22 декабря 2020 года Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект, который дал право регионам с 1 января 2021 года начать возрождать вытрезвители. 29 декабря 2020 года документ подписал президент Владимир Путин, и в тот же день его опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новому Федеральному закону (464-ФЗ) теперь в любом субъекте страны могут быть созданы в том числе и платные медицинские вытрезвители.

Решение предоставлено губернаторам, а вот определять общие правила организации их деятельности будет правительство РФ. В этой связи поправки внесли и в одну из статей закона «О полиции». Согласно им, теперь стражи порядка смогут доставить пьяного человека не только в больницу, но и в специально созданные для этого учреждения.

464-ФЗ дает субъектам Федерации широкую свободу в части определения порядка оказания соответствующей помощи гражданам. Председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко в разговоре с корреспондентом «Российской газеты» уточнил, что вытрезвители могут быть образованы как в форме бюджетных учреждений, так и на базе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Решать, будут ли оказанные этими организациями услуги платными или безвозмездными, поручили регионам.

Начнем по порядку

Первые «приюты для опьяневших» в Российской империи открылись в 1902—1904 годах в Саратове, Киеве, Ярославле и Туле.

Система медвытрезвителей в том виде, в котором ее помнят многие россияне, была создана в 1931 году в СССР. Действовали учреждения под управлением Наркомздрава, а в 1940 их подчинили НКВД (впоследствии МВД). Милиционеры подбирали на улицах пьяных товарищей и доставляли в вытрезвители, где приводили в чувство, если получалось, и оставляли проспаться. Согласно одному из приказов МВД СССР от 30 мая 1985 года, в медвытрезвитель доставлялись лица, находившиеся в общественных местах в средней или тяжелой степени опьянения, «оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность». В то время после полного отрезвления на выходе любители выпить и погулять должны были оплатить оказанные услуги. О том, что они стали «клиентами» учреждения, сообщалось работодателю, что могло повлечь за собой выговор, лишение премии и даже увольнение.







Очередная реорганизация произошла сразу после развала Советов, когда вышло Постановление правительства РФ от 17 сентября 1992 года о порядке введения в действие Закона РСФСР «О милиции». Оно передало обязанности по руководству работой вытрезвителей в Министерство здравоохранения. Тем не менее милиция продолжила доставлять пьяных в эти учреждения, а также обеспечивать в них порядок. Фактически же переподчинения не произошло, а по Постановлению правительства России от 7 декабря 2000 года медвытрезвители относились к милиции общественной безопасности.

Стоит отметить, что в 2000-е в медвытрезвителях также были свои тарифы, и они сильно отличались по размеру в разных регионах. К примеру, в 2006 году провести сутки в «трезвяке» в Астрахани или Владимире стоило 50 рублей, в Москве дороже — 100 рублей за день. Челябинские вытрезвители в те годы брали с «постояльцев» до 770 рублей в сутки, но самые «дикие» цены были в Якутске — 2 7 0 рублей за 24 часа. При этом в Ульяновске и Нижнем Новгороде в том же 2006 году эти услуги продолжали предоставлять бесплатно (данные взяты из материала ИА ТАСС).

В 2010 году своим Указом от 1 января Дмитрий Медведев, будучи тогда президентом страны, упразднил систему, объявив приказ МВД от 1985 года недействительным. Это значило, что юридически медицинские вытрезвители больше не существовали. Тем не менее многие муниципалитеты продолжали финансировать эти учреждения из местного бюджета, а сотрудникам зарплату платили в МВД. К середине 2011 года все медвытрезвители на территории России были ликвидированы. С тех пор людей, которые напились, как говорится, «до чертиков» и не могли самостоятельно передвигаться, ориентироваться в пространстве или получили в состоянии опьянения травмы, полиция стала доставлять прямиком в медицинские учреждения.





Между тем росла преступность

В пояснительной записке к принятому 29 декабря закону (464-ФЗ. — Прим. ред.) инициаторы привели статистику: по причинам алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тысяч граждан, большая часть из них трудоспособного возраста, 8—10 тысяч — от переохлаждения. Кроме того, люди в состоянии сильного опьянения в силу своей беспомощности зачастую становятся легкой добычей для злоумышленников.

Росло и количество преступлений, которые совершали люди в состоянии опьянения. В частности, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 2011 по 2018 год, возросло на 34,9% (в 2017 году — 352 062, в 2018 году — 326 269, что составляет 36,4% и 35% соответственно от общего числа лиц, совершивших преступления). В этой связи и назрела потребность в возобновлении работы вытрезвителей.

«Особенно заметна эта потребность в тех регионах Российской Федерации, где климатические условия не позволяют комфортно человеку находиться на улице длительное время в беспомощном состоянии. Для Уральского Федерального округа это как раз актуальная тема», — подтверждает главный нарколог УрФО Антон Поддубный.

«Как лечить то, что не нужно лечить?!»

Как показала практика, зачастую люди, которых в состоянии опьянения привозили в больницы, в медицинской помощи не нуждались. Простым языком, им просто нужно было проспаться. По закону же их пребывание в учреждении здравоохранения должно оплачиваться за счет государственных гарантий оказания бесплатной медпомощи. Как следствие — нецелевое использование бюджетных средств. Словом, вопрос о возрождении работы вытрезвителей встал ребром довольно давно.

«Разберем на примере Тюмени, где есть специальное отделение, куда доставляют таких людей. На граждан, которых доставляют в наркологический диспансер, в больницу, оформляют всю медицинскую документацию, но это идет не как заболевание наркологического профиля. Второе, эти люди считаются пациентами, но состояние опьянения легкой и средней степени не является показанием для госпитализации. Поэтому вопрос правильности создания таких учреждений в структуре здравоохранения сейчас не поднимается. Я считаю, что загружать наркологическую койку, любую другую койку гражданами в состоянии алкогольного опьянения без показаний к госпитализации бесполезно. Ну, и как лечить то, что не нужно лечить? Этим людям нужно просто под присмотром банально поспать, чтобы они не замерзли, чтобы их не обокрали, чтобы в отношении них не совершили противоправных действий. В этом плане показательно и правильно организована работа в Челябинске», — говорит Антон Поддубный.

Тем временем в Челябинске

Вопрос о возрождении вытрезвителей в Челябинской области после решения президента страны обсудили на итоговой коллегии МВД России в регионе. Во время обсуждения планов на 2021 год присутствующий на совещании губернатор Алексей Текслер выделил эту задачу в одну из приоритетных в деятельности органов внутренних дел Южного Урала.

В то же время на территории Челябинска с 2016 года действует Центр временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Его учредителем в свое время выступила председатель комитета социальной политики администрации Челябинска Лариса Мошкова. Организация работает в системе социальной защиты населения, следовательно, все услуги оказываются на заявительной основе, без добровольного согласия в Центре никого держать не будут.

«Я как сотрудник сферы социальной защиты считаю, что здесь есть и профилактика социального неблагополучия и социального сиротства. Гражданин в состоянии алкогольного опьянения у нас в Центре отлежался (до 24 часов — это максимальный срок пребывания), не схватился за нож. не совершил каких-то противоправных действий в отношении своей семьи, сохранил членов семьи, детей и саму семью», — поясняет Лариса Мошкова.

Пребывание в Центре для граждан бесплатно. Деятельность организации осуществляется за счет городского бюджета. Ежегодно на это из челябинской казны выделяется порядка 13 миллионов рублей. Если сравнивать с 2010 годом, когда вытрезвители упразднили, на содержание каждого из специализированных учреждений тратили от 5 до 11 миллионов в год (данные ИА ТАСС). На сегодня муниципальная практика Челябинска признана не только на областном, окружном и всероссийском уровне, заслуги Центра отметили и в других странах.

Цель Центра не просто дать человеку проспаться, главное, чтобы он не попал сюда снова. В Центре работает социальный работник и психолог, которые готовы оказать помощь людям. Еще и поэтому учреждение работает в сфере социальной защиты.

«Я считаю, что практика, которая сегодня работает в Челябинске, — она, кстати, была не раз отмечена как очень успешная, —должна применяться повсеместно. Вытрезвители, которые в прошлом были медицинскими, необходимо заменять именно такими социально-реабилитационными центрами. Если человек не нуждается в медицинской помощи, а ему нужно просто, так сказать, проспаться, то и направлять его нужно туда, а не в больницу», — считает главный нарколог Челябинской области Борис Изаровский.

Получить помощь здесь могут те, кого привезли сотрудники «скорой» или полиции (у Центра заключено трехстороннее соглашение с этими службами), в том случае, если человек не нуждается в медицинской помощи. В год здесь оказывают услуги порядка 7 000 граждан. Как отметил директор Центра временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, Александр Рубцов, Большая часть из них — люди, которые не смогли бы оплатить свое пребывание в хостеле или другом временном пристанище — это бездомные, люди с низким достатком или безработные.

Нюанс в том, что в Центр помещаются люди лишь в состоянии легкой или средней степени опьянения. Тяжесть определяет штатный работник, который прошел обучение в наркодиспансере и имеет соответствующую квалификацию.

«Мы оказываем только доврачебную медицинскую помощь. При доставлении граждан с признаками алкогольного опьянения устанавливается факт этого опьянения. Граждане в опьянении в тяжелой форме доставляются в больницу, это уже отравление, нужна помощь врачей. При наличии каких-то заболеваний, к примеру, если у человека сахарный диабет или бронхиальная астма и он не может содержаться в нашем учреждении, также при наличии травм, увечий и так далее граждане в наш Центр не помещаются. В нашем Центре человек находится под постоянным наблюдением фельдшера», — рассказывает Александр Рубцов.

Как и говорилось ранее, в Центре человека оставят только на добровольной основе, если он будет против, найдут другие решения: позвонят родным или знакомым, в случае совершения правонарушения отправят в отдел с сотрудниками МВД, а при наличии повреждений, травм или других показаний для госпитализации — в больницу.

Кто куда? Как определить?

Как выяснить, в вытрезвитель человеку или в больницу? В законе прописано понятие о лицах, «утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке», но далеко не всем из них нужна медицинская помощь.

«В определении степени опьянения нет каких-то определенных критериев, тут по измерению промилле в выдыхаемом воздухе судить нельзя. Что у человека, допустим, с хроническим алкоголизмом не проявится, потому что у него к постоянному употреблению привык организм, то для здорового человека — смертельная доза. Мы живем не в мусульманской стране, на праздники жители России, как известно, любят употребить. Так вот скажите мне, какое количество людей, допустим, после Дня города, нуждается в госпитализации? Степень опьянения и то, какая именно помощь нужна человеку, определяется в каждом конкретном случае», — утверждает главный нарколог Челябинской области Борис Изаровский.





В случае если в подобном Центре или другом учреждении вытрезвительной направленности человеку станет хуже или персонал заметит травмы, обморожения и другие показания для госпитализации, его на «скорой» доставят в больницу.

Какой-никакой, а вывод

Вытрезвители несли пользу обществу, существуя в тесной взаимосвязи со структурами МВД и здравоохранения. Так считают спикеры, которых мы выслушали, так считают и многие жители России. По данным общероссийских соцопросов, за восстановление системы медвытрезвителей в стране выступают более 80 процентов населения. В каком виде это будет сделано, решит правительство каждого отдельного региона.

Фото: mtdata.ru, ridus.ru, 74.мвд.рф, static3.car.ru