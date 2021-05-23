Приют Карена Даллакяна выпустил в естественную среду спасенных диких животных

В мероприятии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Сегодня, 23 мая, челябинский ветеринар Карен Даллакян вместе с волонтерами и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером выпустили на волю в Еткульский бор диких животных, которых на протяжении почти года лечили в приюте «Спаси меня». По словам ветеринара, это очень значимое событие как для животных, так и для сотрудников приюта.

Долгожданную волю сегодня обрел серый журавль, который попал в приют к Карену Даллакяну в прошлом году со сломанным клювом. Птице была проведена необходимая операция, журавль начал нормально есть и сегодня может жить в дикой природе. Компанию ему составил лебедь кликун, которого привезли зоозащитнику с травмами крыльев также в прошлом году. Напомним, эта птица занесена в Красную Книгу Челябинской области. В 2020 году от удара автомобиля пострадал ястреб, его также выходили сотрудники фонда «Спаси меня», и сегодня он готов жить на воле.

Вернулись в свою привычную среду обитания сегодня куница, которая прошлой осенью попала под машину, и еж, которого жители Челябинска обнаружили в одном из жилых кварталов в истощенном состоянии и отвезли к Карену Даллакяну.

«Это значимое событие для нас. Как ребята сегодня выпускаются из школ, так и у нас своеобразный „последний звонок“ для зверей и птиц, которых мы выходили. Это совместная работа с министерством экологии, мы им очень благодарны»,— отметил Карен Даллакян.

Алексей Текслер отметил, что все животные, которых сегодня выпустили, пострадали от человека, и призвал южноуральцев бережнее относиться к природе.

«Почти все их них попали в автомобильную аварию. Но добрые люди принесли их к зоозащитникам, они их выходили, и сегодня мы вернули животных в их естественную среду обитания. Здесь присутствуют волонтеры по губернаторскому гранту. Карен Даллакян организовал школу зооволонтеров и обучает в основном молодых людей к бережному отношению к животным. И они интересуются этим. На мой взгляд, это большая и важная акция. Крайне важно, чтобы люди бережно относились к природе, на что я особенно обращаю внимание»,— отметил губернатор Челябинской области.

Напомним, Еткульский бор является охраняемой территорией, поэтому выпущенные птицы и звери будут в безопасности.