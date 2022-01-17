В Нагайбакском районе реабилитационный центр для подростков объединят с детским домом

Журналист ИА «Первое областное» пообщалась с сотрудниками учреждения, попавшими под сокращение, и выяснила детали реорганизации

На юге Челябинской области в Нагайбакском районе закрывают Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Решение об этом приняли в министерстве социальных отношений области по инициативе главы района Ивана Сурменева. Новость о закрытии центра стала известна еще в минувшую пятницу. По данным Минсоца, количество детей, содержащихся в стационаре центра, гораздо меньше, чем может вмещать здание. Что станет с детьми из стационара, куда отправят коллектив и кому выгодно закрытие центра, — в материале Первого областного информагентства.Корреспондент информационного агентства «Первое областное» пообщалась с коллективом социально-реабилитационного центра, который уже к концу марта 2022 года ждет реорганизация. Люди переживают, что могут не просто потерять в зарплате и условиях труда, но и остаться без работы. Свою позицию выразило и руководство учреждения.

Социально-реабилитационный центр, который местные называют приютом, был открыт в поселке Нагайбакский в 1998 году. В районном центре Фершампенуаз на тот момент уже действовал детский дом. А приют открывался как стационарное учреждение для временного пребывания детей. Сюда ребенка могли привезти не только органы опеки, но и сами родители на период временных трудностей: например, если оба заболели или дом пострадал от пожара, его нечем топить и так далее.

Ребенок в приюте, как правило, воспитывался пару месяцев, за это время он проходил реабилитацию с психологом, если в этом была необходимость, посещал школу, занимался с педагогами, проходил медосмотр. После ребенка либо возвращали в семью, либо, если суд лишал родителей прав на его воспитание, — отправляли в детский дом.

В 2005 году при приюте открыли два отделения — помощи семье и детям и профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Отделения открылись в Фершампенуазе в помещении управления социальной защиты населения района. Штат приюта расширился до 38 человек.

Несколько раз приют пытались закрыть под разными предлогами. Стационар располагался в крыле двухэтажного помещения, а другое крыло принадлежало детскому саду. Местные жители выступали против соседства детсадовцев с воспитанниками центра. Затем были попытки расширить детский сад за счет площадей стационара. Конфликт местного значения перерастал в политические игры, но работники приюта всегда были под защитой районной власти. До недавнего времени.

В 2021 году администрация района выступила с инициативой освободить занимаемые площади.

«Вопрос по реорганизации учреждений пока на стадии подготовки. В настоящее время министерством социальных отношений проводится работа по объединению этих двух учреждений в целях оптимизации, так как невыгодно содержать большое здание в Нагайбаке при небольшом количестве детей. Почти все сотрудники СРЦ могут войти в штат нового учреждения, если согласятся ездить в Фершампенуаз, на днях будет проведено собрание трудового коллектива, где им разъяснят ситуацию», — прокомментировала позицию районной власти пресс-секретарь Ольга Терякова.

Центр был рассчитан на 20 детей, но за последние годы их численность не превышала 10 человек. По словам начальника управления социальной защиты населения района Оксаны Батраевой, люди работали на полные ставки, но не вырабатывали свою нагрузку.

Стоит добавить, что все расходы на содержание центра, в том числе и помещений стационара, нес на себе бюджет области. И по большому счету районная администрация никакой выгоды от закрытия центра не несет. А в поселке Нагайбакский, в котором рабочих мест, как и везде на селе, дефицит, потеряется часть бюджета от отчислений сотрудников.

Решение проблемы

В министерстве социальных отношений пояснили, что решение о реорганизации принято главой Нагайбакского района. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних присоединится к Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Таким образом, в бывшем детском доме откроется отделение временного пребывания. В ведомстве пообещали, что по каждому ребенку будет принято решение: либо его вернут в кровную семью, либо поместят в новый стационар при центре помощи детям.

Во всей этой ситуации в самом непростом положении оказался коллектив центра. Если задуматься, то реорганизация центра — это результат плановой работы по профилактике неблагополучия в семье, для чего и создавались 16 лет назад два отделения. Детей в центре стало меньше — значит ситуация в семьях становится лучше. Еще осенью 2021 года работники получили уведомления о сокращении. Но до сегодняшнего дня сотрудники центра пребывали в неведении, что их ждет.

«С нами никто не объяснялся, мы только получали уведомления, а на наши вопросы руководство поясняло, что сами ничего не понимают и ждут решения министерства. В пятницу, 14 января, нам выдали уведомления о сокращении должностей и предложили новые вакансии при детском доме. Затем в течение дня появились новости в СМИ и министерство объявило о нашей реорганизации. И только в понедельник, 17 января, с коллективом встречается начальник управления. Хотя до всей истории с закрытием шла речь о том, что учреждение будет передано под управление министерства. Мы понимали, что со стационаром что-то будут делать, что детей мало. Но надеялись, что это будет организовано с учетом наших мнений. Нас еще несколько лет назад спрашивали, как мы в дальнейшем видим работу центра. Но в итоге все решается где-то там... Складывается такое впечатление, что кто-то захотел изменений, чего-то нового. И ничего лучше не придумали, как закрыть стационар в Нагайбаке», — рассказали информагентству старожилы центра.





Как рассказала информагентству начальник УСЗН Оксана Батраева, под сокращение в связи с реорганизацией попадают все 38 человек. В недавнем интервью ИА «Первое областное» министр соцотношений Ирина Буторина пояснила, что все детские дома в области поменяют учредителя и будут переданы Челябинской области , а не муниципалитетам, как сейчас. Коллектив реорганизуемого центра ждал, что изменения произойдут в момент смены учредителя.Как рассказала информагентству начальник УСЗН Оксана Батраева, под сокращение в связи с реорганизацией попадают все 38 человек.

«Мы предложили сотрудникам достойные должности, расширили штатное расписание для педагогов, набираем дефектолога, логопеда, юрисконсульта. Сегодня я с ним встречаюсь и отвечу на все вопросы», — пояснила она.

На новую работу сокращенным работникам стационара придется ездить из Нагайбака в Фершампенуаз за 20 километров. Кроме того, часть ставок, которую предложили нагайбакским специалистам, расширена из совместительства работников бывшего детского дома в Фершампенуазе.

«От присоединения часть зарплаты и работы потеряем и мы, сотрудники детского дома. Если раньше можно было совмещать по 1,5 ставки, то теперь придется отдавать совместительство», — пояснила сотрудница «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

До 31 марта коллектив работает как и прежде. Пока у сотрудников есть время, чтобы определиться, переходят ли они на работу в Фершампенуаз или попадают под сокращение, получают все выплаты и остаются без работы.

Что будет с помещением стационара, пока не озвучивают. На него много лет претендует детский сад. Первое областное информагентство будет следить за развитием этой истории.