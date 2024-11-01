«Привыкли работать мимо кассы»: Александр Егоров рассказал, почему бастуют водители челябинской маршрутки № 85

Шоферы не хотят платить налоги

Челябинцы несколько дней замечают, что маршрутка № 85 ходит нерегулярно и дождаться транспорта невозможно. Замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров рассказал нашему корреспонденту, что происходит с этим регмаршрутом.

«В четверг и пятницу 85‑й маршрут ходить не будет, заранее планируйте свой маршрут. Забастовка у водителей. Об этом сказал один из водителей. Он предупреждал всех на каждой остановке», — делились накануне челябинцы в дворовых чатах.

Действительно, часть водителей на маршрут не вышли, но не все решились на забастовку: к обеду сегодняшнего дня половина машин ходила по рейсу. Все происходит из-за того, что водителей на регулируемый тариф еще не набрали полностью, а те, кто привык к прошлым порядкам, не горят желанием работать официально, с уплатой налогов.

«Вчера и сегодня у перевозчика был большой сбой по водителям. Но он обещает, что ситуация изменится. Мы с ним сразу же связались, когда узнали о ситуации. Не хотят водители работать „вбелую“, привыкли собирать кассу наличкой и оставлять себе. Эта система существовала долго, и маршрутчики к ней привыкли», — поделился Александр Егоров.

При этом водители на нерегулируемых тарифах не мыли свои машины, не соблюдали расписание. Также Александр Егоров отмечает, что в маршрутках тариф был выше на 5 рублей, чем регулируемый. Чтобы решить эти проблемы, транспорт и пытаются привести к единой системе. Сейчас на маршруте № 85 уже можно использовать транспортные карты и безлимитный проездной на месяц.

Несмотря на недовольство водителей, маршрут № 85 останется регулируемым. Перевозчик обещал выправить ситуацию уже завтра, машины должны будут выйти на рейс без опозданий.